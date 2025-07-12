Ataque israelense mata 1 e fere 5 no sul do Líbano, apesar da trégua em vigor

O Ministério da Saúde do Líbano informou neste sábado que o ataque israelense "causou a morte de uma pessoa e feriu outras cinco", sem fornecer mais detalhes. O drone israelense atingiu um veículo na cidade de Al-Numairiyah, no sul do país levantino.

Por sua vez, a rede de notícias Al-Manar detalhou que o drone disparou três mísseis contra o veículo.

Apesar de um acordo de cessar-fogo alcançado em novembro de 2024, que pôs fim a 14 meses de confrontos transfronteiriços, Israel continua a lançar ataques intermitentes contra o território libanês, matando centenas de pessoas, muitas delas civis.

Por sua vez, o Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah) denuncia mais de 3.700 violações israelenses do cessar-fogo e exige que o regime cumpra os termos do acordo: retirar-se dos territórios libaneses ocupados e cessar suas agressões — exigências que, até o momento, Israel não atendeu.

.................

308