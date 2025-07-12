Mais de mil famílias sírias foram deslocadas devido ao avanço das forças israelenses em 17 áreas do sul da Síria, particularmente nos arredores de Quneitra e Dara'a, segundo relataram fontes locais neste sábado.

Os ataques israelenses — que incluem a ocupação de aldeias, estradas e pontos estratégicos — deixaram centenas de civis sem pertences nem abrigo em questão de horas, no que as fontes descrevem como uma expansão territorial “sistemática” por parte de Israel.

Testemunhas acusaram os grupos ligados ao líder insurgente Yolani de permanecerem em silêncio diante desses deslocamentos e até mesmo de se retirarem sem resistência, o que sugere uma possível coordenação prévia com as forças israelenses.

Esse padrão tem se intensificado desde dezembro passado, aproveitando o vácuo de poder após a queda do governo de Bashar al-Assad e o controle da região por facções armadas.

.....................

308