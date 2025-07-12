Milhares protestam contra ingerência dos EUA no Brasil; boneco de Trump é queimado em ato simbólico

O protesto, realizado na quinta-feira na Avenida Paulista, uma das principais vias de São Paulo, surgiu inicialmente como resposta ao veto do Congresso brasileiro a projetos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva que visavam aumentar os impostos sobre grandes empresas e transações bancárias.

No entanto, a manifestação se transformou em uma marcha de repúdio às tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, em resposta ao julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro por sua participação em uma tentativa de golpe de Estado — processo que o ocupante da Casa Branca classificou como uma “caça às bruxas”.

Reunida em frente ao Museu de Arte, uma grande multidão incendiou uma efígie de Trump e uma bandeira dos Estados Unidos, denunciando a ingerência do magnata republicano nos assuntos internos do país e a tentativa de atentado contra a soberania nacional do Brasil. Alguns manifestantes também erguiam cartazes com o rosto de Trump riscado e a inscrição “Inimigo do povo”.

Os indignados acusaram o mandatário republicano de usar o comércio como ferramenta de pressão política contra o Brasil, enquanto pediam a prisão de Bolsonaro.

A marcha ocorreu um dia após Lula da Silva alertar que responderá com medidas de retaliação à tarifa de 50% anunciada por Trump, enfatizando que “o Brasil não aceitará ser tutelado”.

