Fórum no Santuário do Imam Reza(A.S) Enfatiza o Papel das Mulheres no Levante de Ashura

Taghreed Mohammad Jouni, professora do Seminário Feminino do Líbano, falou em um fórum intitulado Ma Ra'aytu Illa Jamila (Eu não vi nada além de beleza) realizado no santuário sagrado do Imam Reza (AS) em Mashhad, nordeste do Irã, em 10 de julho de 2025.

Foi organizado pelo Departamento da Ásia Ocidental da Gestão de Peregrinos Não-Iranianos do Astan Quds Razavi com a participação de mulheres de países árabes que fazem fronteira com o Golfo Pérsico.

Taghreed Mohammad Jouni, professora do Seminário Feminino do Líbano, fez o foco principal de seu discurso no fórum o sofrimento dos Ahl-ul-Bayt (AS) após o incidente de Ashura, o discurso histórico de Hazrat Zeynab (SA), bem como a perspicácia e resistência das mulheres muçulmanas seguindo seu exemplo.

As mulheres desempenharam um papel efetivo no apoio emocional e cuidado de crianças e sobreviventes da guerra, ela observou.

Sobre o papel encorajador e de apoio das mulheres em Karbala, ela disse: "Abdullah bin Umayr Kalbi foi um dos outros mártires de Karbala. Após compartilhar sua decisão de se juntar ao exército do Imam Hussein (AS) com sua esposa, além de receber encorajamento dela, ele também testemunhou o apoio de sua esposa neste caminho."

Descrevendo o papel das mulheres no cuidado dos combatentes, ela disse: "Além de curar as feridas dos feridos de guerra e fazê-los voltar ao campo de batalha, as mulheres desempenharam um papel muito útil em fornecer apoio emocional e cuidado para crianças e sobreviventes da guerra."

Jouni lembrou que Hazrat Zeynab (SA) é o exemplo mais proeminente no cuidado e apoio ao Imam Sajjad (AS) e às crianças.

"O Imam Sajjad (AS) é citado dizendo: 'Após o cativeiro, minha tia não conseguia rezar em pé por vários dias devido à extrema fraqueza, porque durante a jornada de Karbala ao Levante, ela dava às crianças a mesma quantidade limitada de um pão.'"

A estudiosa do seminário libanês apontou que uma das razões mais importantes para a presença das mulheres no exército do Imam Hussein (AS) foi manter esta grande epopeia viva ao longo da história.

"As mulheres foram as mensageiras e porta-vozes da verdade desta epopeia. Este evento instrutivo chegou até nós através da presença das mulheres presentes em Karbala, que pode ser uma lição e um sermão para a humanidade até o fim dos tempos."

As mulheres mostraram sua paciência e perseverança acompanhando o Imam Hussein (AS) e carregando o fardo deste evento de partir o coração, ela afirmou.

"Carregando o fardo desta calamidade de partir o coração, sacrificando seus maridos e filhos pela causa da verdade, bem como resistindo e permanecendo firmes contra a opressão, essas mulheres são um modelo muito valioso para suas companheiras mulheres ao longo da história, especialmente as mães palestinas."

Jouni continuou dizendo que esta grande tragédia para as mulheres de Karbala não apenas as tornou mais resilientes, mas também lhes deu força adicional e um propósito mais firme para lutar contra a opressão.

"Esta resistência à opressão também pode ser vista no sermão de Hazrat Zeynab (SA). Esta nobre dama, suportando a dor de perder seu irmão, filhos e parentes, não mostrou um momento de fraqueza e se levantou contra a opressão, mantendo a mensagem de Karbala viva e clara para o mundo inteiro até o Dia do Juízo."

Ela também disse que após o martírio do Imam (AS) e seus companheiros e o ataque dos yazidis às tendas, as mulheres, apesar de toda a humilhação que sofreram, nunca permitiram que seu véu e castidade fossem destruídos.

Ashura está cheia de lições e advertências, e cada ação neste evento contém muitas advertências, e todos os poemas presentes para este evento são de grande grandeza e não repetitivos, ela observou.

"Em Karbala, o único objetivo era cumprir os comandos divinos e lutar contra a opressão no caminho de Deus. O Imam Hussein (AS) se levantou para implementar o encorajamento do bem e a proibição do mal na sociedade, que é uma grande lição para o mundo de hoje, onde muitos países permanecem silenciosos diante dos crimes israelenses e apenas aqueles que estão despertos tomam medidas para alcançar os direitos dos palestinos."

Jouni concluiu dizendo que, "Hoje, testemunhamos a resistência das mulheres palestinas contra a opressão do regime israelense usurpador. Apesar de perderem seus filhos, essas mães continuam a ser pacientes e não se curvam ao inimigo. E continuam a nutrir os combatentes pela causa de Deus em seus colos."

...................

308