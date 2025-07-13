Jihad Islâmica rejeita qualquer rendição diante das exigências israelenses em Gaza

O vice-secretário-geral do movimento, Muhamad al-Hindi, declarou no sábado que as facções da Resistência Palestina “não aceitarão nenhuma proposta que leve à rendição” e reafirmou que a rendição e a humilhação não fazem parte da linguagem dos grupos de Resistência.

Ele elogiou a firmeza exemplar do povo palestino, assim como a dos combatentes da Resistência, em sua luta contínua contra a entidade sionista ocupante.



Em outro trecho de sua intervenção, o dirigente palestino confirmou que a equipe de negociação está demonstrando uma flexibilidade considerável em seus esforços para pôr fim à agressão contra a Faixa de Gaza. No entanto, ele advertiu que Israel interpretou mal essa disposição, vendo-a como um sinal de fraqueza, e assumiu que pode eliminar a Frente de Resistência.

Al-Hindi também destacou que Israel não pode alcançar avanços adicionais sem incorrer em um alto custo em termos de desgaste de seus recursos, ressaltando que a passagem do tempo favorece a Resistência, que não cederá aos planos de rendição do regime sionista.

"O regime de ocupação de Tel Aviv acredita que pode impor a rendição, mas o tempo não está a seu favor", acrescentou.

Ele denunciou que as autoridades israelenses estão tentando forçar os palestinos a aceitar apenas 40% do território de Gaza, e ressaltou que a irracionalidade do regime constitui um obstáculo para alcançar um cessar-fogo total por meio de um acordo abrangente.

Segundo Al-Hindi, tal acordo deve incluir garantias reais, estipular uma retirada definitiva das forças israelenses da Faixa de Gaza e estabelecer um mecanismo eficaz para a distribuição da ajuda humanitária, a fim de reduzir o risco de mais mortes e tragédias.

Em outro ponto de suas declarações, reiterou que a campanha de desinformação midiática liderada por Donald Trump e Benjamin Netanyahu*, que culpa a parte palestina pelo fracasso das negociações indiretas de cessar-fogo em Doha, Catar, carece de fundamento.

“Estas afirmações não refletem a realidade e fazem parte de uma estratégia para manipular a opinião pública internacional e dar cobertura política ao regime ocupante israelense”, concluiu.

....................

