As Sabedorias do Nahj al-Balaghah 11: Gratidão Pela Vitória Sobre o Inimigo; Perdão no Poder

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), na décima primeira sabedoria do Nahj al-Balaghah, é narrado do Imam Ali (A.S.): «وَ قَالَ (ع): إِذَا قَدَرْتَ عَلَی عَدُوِّکَ، فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ؛» "E ele disse (A.S.): Quando tiveres poder sobre teu inimigo, faz do perdão a gratidão por esse poder."

Esta narração foi citada antes de Sayyid Radhi no livro "Al-Rasa'il wal-Rasa'il al-Adabiyyah" de Abu Uthman al-Jahiz, bem como em "Al-Mujtana" de Ibn Durayd, com diferenças nas palavras. Essa diferença nas frases indica que a fonte da narração para os autores desses dois livros era diferente da fonte citada por Sayyid Radhi, o que mostra que este documento tinha pelo menos três cadeias de narração diferentes.

Além disso, após Sayyid Radhi, este hadith foi narrado por várias personalidades; por exemplo: Abu Sa'd al-Abi em "Nathr al-Durr fi al-Muhadharat", al-Tha'alibi em "Al-I'jaz wal-Ijiaz", Raghib Isfahani em "Muhadharat al-Udaba'", Khwarizmi em "Al-Manaqib", Usamah ibn Munqidh em "Lubab al-Adab", Laythi Wasiti em "Uyun al-Hikam wal-Mawa'izh", e Allamah Majlisi em "Bihar al-Anwar" citaram esta fala do Imam Ali (A.S.), algumas das quais tiveram outras fontes além do Nahj al-Balaghah.

Existem duas visões entre os comentaristas do Nahj al-Balaghah sobre os significados de "عفو" (perdão) nesta frase. Embora em ambas as teorias, o princípio do perdão e seus muitos efeitos na vida individual e social sejam enfatizados, um grupo acredita que esse perdão no momento do poder também se aplica a questões políticas e sociais. Para sustentar essa afirmação, eles citam exemplos da história do Islã e o perdão após a vitória na Sīrah do Profeta (P.B.U.H.) na conquista de Meca como evidência.

No entanto, o segundo grupo acredita que, dada a frase do Imam Ali (A.S.) usando a palavra "عدوک" (teu inimigo), esse perdão e clemência só se aplicam quando a pessoa prevalece sobre seu inimigo em questões pessoais e individuais. Quando alguém mostra inimizade para com Deus e a religião, não se pode facilmente falar em perdoá-lo, pois esse perdão pode encorajar outros inimigos ou ser considerado um sinal de fraqueza dos crentes; assim como o Mensageiro de Deus (P.B.U.H.) não concedeu perdão a algumas pessoas mesmo após a conquista de Meca.

Um ponto notável nesta frase do Imam Ali (A.S.) é que, ao contrário da percepção geral de que nos momentos de dificuldade e pressão a atenção a Deus aumenta e geralmente diminui após a vitória e a conquista, ele enfatiza que as pessoas, após prevalecerem sobre o inimigo, devem prestar atenção ao fato de que essa vitória é uma dádiva de Deus. Em gratidão por essa vitória, a pessoa deve aumentar sua atenção a Deus e perdoar seu inimigo, que lhe causou vários golpes e para quem gastou muito para prevalecer.

Deve-se acrescentar também que o Sermão Onze aborda a atenção individual a como confrontar o inimigo, e o Imam descreveu nele como uma pessoa deve se comportar ao enfrentar um inimigo. Na Carta Onze, é discutida a forma de confrontar o inimigo em grupo e a necessidade de união e de evitar a discórdia. Na Sabedoria Onze, enfatiza-se a ação necessária ao lidar com os prisioneiros inimigos. A continuidade temática entre essas três seções, aparentemente separadas, é um ponto notável no Nahj al-Balaghah.