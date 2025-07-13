Hezbollah Condena Assassinato de Clérigo Xiita em Homs, Síria

Em uma declaração no sábado, o Hezbollah disse que o propósito por trás deste crime hediondo era criar instabilidade e perturbar a unidade da Síria.

O crime de assassinato do Sheikh Shahoud foi cometido pelas mãos de criminosos que estão tentando destruir a unidade da Síria e incendiar conflitos sectários e religiosos entre o povo deste país, dizia a declaração.

"Enfatizamos a necessidade de processar e punir todos aqueles que estiveram envolvidos neste crime."

O Sheikh Shahoud foi atacado por elementos armados perto de um posto de controle na vila de al-Mazraa nos subúrbios de Homs no início desta semana.

Ele foi baleado diretamente e morreu instantaneamente enquanto retornava dos jardins do bairro al-Wa'r.

Após seu assassinato, os moradores da área demonstraram sua raiva contra este crime realizando uma manifestação e exigiram o processo de seus perpetradores. Eles responsabilizaram o governo de Ahmed al-Jolani, o líder do grupo Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), por este crime.

O oeste de Homs na Síria tem visto as tensões aumentarem em meio à insatisfação pública com a forma como os serviços de segurança lidaram com o incidente.

Há alegações de uma tentativa de encobrir as circunstâncias em torno do assassinato e retratá-lo como um ato criminoso, escalando ainda mais as tensões na região.

