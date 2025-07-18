Al-Mayadeen: Al-Golani abandona Damasco com sua família

Fontes exclusivas informaram à Al-Mayadeen que o líder do antigo grupo Hayat Tahrir al-Sham e atual chefe do partido governante na Síria, Abu Mohammad al-Golani, deixou a capital, Damasco, acompanhado de sua família, em meio a um clima de segurança tenso e de ambiguidade quanto ao cenário político.

Fontes também relataram o assassinato de três figuras proeminentes da administração de transição síria, incluindo o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra.

Além disso, confirmaram que uma unidade militar entrou no edifício da rádio e televisão em Damasco, onde passou a supervisionar diretamente as operações da mídia estatal, em uma ação considerada surpreendente.

Esses acontecimentos coincidem com as atuais tensões no sul da Síria, onde os céus da província de Al-Suwayda têm sido palco de intensos ataques de aviões de guerra israelenses, acompanhados por vários drones e aeronaves não tripuladas.

Fontes locais indicam um corte total nas comunicações e no fornecimento de energia elétrica em Al-Suwayda.

Desde junho de 1967, Israel mantém a ocupação de grande parte das Colinas do Golã, território que pertence à Síria. Após a queda do governo do presidente sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024, Israel aproveitou a instabilidade para assumir o controle da zona de amortecimento e avançar para as regiões de Quneitra, Damasco Rural e Daraa.

Após confrontos entre as forças de Al-Golani e a comunidade drusa síria na província meridional de Al-Suwayda, Israel encontrou o pretexto necessário para lançar novos ataques contra a Síria, alegando agir para proteger a minoria drusa no sul do país.

