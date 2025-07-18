“Se o monstro Israel não for contido, o mundo vai arder”, alerta Erdogan

Durante um discurso televisionado realizado na quinta-feira, após a reunião semanal do gabinete da Turquia no complexo presidencial em Ancara, o presidente Recep Tayyip Erdogan, ao se referir à agressão contínua do regime de Tel Aviv contra a Síria, afirmou que “Israel está fazendo todo o possível para afogar a região em sangue, caos e instabilidade”.

“A agressão israelense é o maior problema atual na região, e se esse monstro não for detido imediatamente, não hesitará em incendiar a região e todo o mundo”, advertiu Erdogan.

O chefe de Estado turco também fez referência aos recentes crimes israelenses cometidos no Líbano, no Iêmen e no Irã, nos quais massacrou civis inocentes e bombardeou áreas não militares. “Como se isso não bastasse”, nos últimos dois dias Israel tem usado os drusos como “desculpa para ampliar sua brutalidade” contra a Síria, denunciou Erdogan.

“Quero reiterar mais uma vez, em voz alta e clara: Israel é uma entidade terrorista que não reconhece lei nem norma alguma, não tem princípios e age com insolência e violência”, enfatizou Erdogan.

Nesse contexto, o presidente da Turquia garantiu que Ancara está adotando “todas as medidas necessárias para enfrentar todos os cenários”, reafirmando o compromisso de seu país com a proteção da integridade territorial da Síria, sua unidade nacional, estrutura unificada e identidade multicultural como “política fundamental”.

Além disso, afirmou que aqueles que se agarram à corda estendida por Israel, cedo ou tarde, “vão compreender que cometeram um grave erro de cálculo”.

