Mais de 1.200 idosos morrem de fome em Gaza enquanto Israel intensifica o bloqueio

O Observatório Euro-Mediterrânico de Direitos Humanos denunciou neste sábado que mais de 1.200 idosos em Gaza morreram devido à fome extrema, agravada pelo bloqueio imposto pelo regime israelense.

O relatório destaca que milhares de pessoas idosas estão em perigo de morte devido à escassez de alimentos, medicamentos e atendimento médico — uma situação que atingiu seu ponto mais crítico nos últimos dias. Dezenas de idosos recorrem diariamente aos hospitais em estado crítico, dependendo de soros nutricionais para sobreviver.

Além disso, foi documentada a morte de dezenas de idosos em campos de deslocados, vítimas da fome provocada pelas políticas do regime israelense. Philippe Lazzarini, comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), descreveu a crise humanitária em Gaza com palavras comoventes:

“Hoje, um colega me disse: aqui as pessoas não estão vivas nem mortas, são corpos que mal se movem.”

Segundo dados da UNRWA, uma em cada cinco crianças na cidade de Gaza sofre de desnutrição aguda — um número que continua a crescer.

.....................

308