Irã e Tunísia destacam a urgência de impedir novos massacres de palestinos inocentes devido à fome

Durante uma conversa telefônica, Seyed Abbas Araqchi e Mohamed Ali Nafti reiteraram sua condenação aos crimes do regime sionista em Gaza e na Cisjordânia, e enfatizaram a necessidade de uma coordenação e cooperação estreitas entre os países islâmicos e árabes para enviar ajuda imediata a Gaza e evitar novos massacres de palestinos inocentes devido à fome.

Nesse sentido, foi enfatizada a importância de utilizar a capacidade da Organização de Cooperação Islâmica e de outros mecanismos regionais e globais.

