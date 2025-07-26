  1. Home
Irã e Tunísia destacam a urgência de impedir novos massacres de palestinos inocentes devido à fome

27 julho 2025 - 01:45
News ID: 1711755
Os ministros das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã e da Tunísia, ao condenarem os crimes do regime sionista em Gaza e na Cisjordânia, destacaram a necessidade de uma estreita consulta e cooperação entre os países islâmicos e árabes para fornecer assistência imediata ao povo oprimido de Gaza e evitar novos massacres de palestinos inocentes devido à fome.

Durante uma conversa telefônica, Seyed Abbas Araqchi e Mohamed Ali Nafti reiteraram sua condenação aos crimes do regime sionista em Gaza e na Cisjordânia, e enfatizaram a necessidade de uma coordenação e cooperação estreitas entre os países islâmicos e árabes para enviar ajuda imediata a Gaza e evitar novos massacres de palestinos inocentes devido à fome.

Nesse sentido, foi enfatizada a importância de utilizar a capacidade da Organização de Cooperação Islâmica e de outros mecanismos regionais e globais.

