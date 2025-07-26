Manifestações em massa denunciam crimes de Israel em Gaza

Manifestações pró-Palestina se espalham por diversas partes do mundo para exigir o fim das agressões israelenses na Faixa de Gaza. Centenas de pessoas em Nova York protestam em frente à sede da ONU após o alerta de fome em massa no território palestino, causado pelo bloqueio à ajuda humanitária imposto por Israel.

Manifestantes se reuniram em Londres, capital do Reino Unido, e bateram panelas para condenar os mais de mil palestinos que foram baleados enquanto aguardavam em filas para receber alimentos em Gaza.

Manifestantes libaneses marcharam por diversas partes do país do Levante, em solidariedade com os palestinos que enfrentam a fome no enclave devastado pelo genocídio.

Centenas de pessoas se manifestam no campo de refugiados palestinos de Yarmouk, ao sul de Damasco, em solidariedade com os moradores de Gaza e em condenação à inação dos países — especialmente os países árabes — diante dos crimes de Tel Aviv.

Sana, capital do Iêmen, também foi palco de outra marcha de um milhão de pessoas, que renovaram seu compromisso de buscar todas as opções — inclusive a militar — para apoiar o povo palestino e vingar-se do inimigo sionista criminoso.

Durante o dia, milhões de pessoas também tomaram as ruas do Irã, da Cisjordânia ocupada e até mesmo dos territórios ocupados por Israel, com o objetivo de pôr fim aos crimes israelenses contra os palestinos.

