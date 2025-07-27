Ansarolá ameaça Israel e seus aliados com o fechamento do estreito de Bab al-Mandeb

O comandante das Brigadas Al-Wahhabi, vinculadas ao Ansarolá, o major-general Bakil al-Wahhabi, advertiu que o Iêmen está pronto para tomar ações militares que seriam “dolorosas para o inimigo israelense e seus aliados”.
Em entrevista concedida no sábado ao jornal iemenita Al Thawrah, o alto comando militar do Iêmen revelou que, entre as opções militares em consideração contra Israel, está o fechamento gradual ou permanente do estreito de Bab al-Mandeb, caso a agressão israelense contra a Faixa de Gaza continue, a qual já deixou cerca de 60 mil palestinos mortos.
Detalhou que o eventual fechamento do estreito de Bab al-Mandeb — situado em uma das rotas mais movimentadas do comércio internacional — seria uma ferramenta eficaz para responsabilizar o mundo pela fome que assola a Faixa de Gaza como consequência do bloqueio israelense-americano.
Além disso, ressaltou que o Iêmen não ficará de braços cruzados diante da continuação dos “crimes de guerra e genocídio” contra o povo palestino.
Com 115 quilômetros de extensão, o estreito de Bab al-Mandeb conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden. Constitui uma das rotas marítimas internacionais mais sensíveis para o transporte de petróleo e mercadorias entre a Ásia, África e Europa, e a ameaça de seu fechamento pode ter amplas repercussões em nível regional e global.
A ameaça de fechamento do Bab al-Mandeb ocorreu no mesmo dia em que o porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, o general de brigada Yahya Sari, anunciou que altos comandantes militares de seu país estão considerando mais opções de escalada para aumentar a pressão sobre o regime sionista. “Estamos estudando novas opções de escalada para deter a agressão, a fome e o genocídio em Gaza”, alertou.
Desde novembro de 2023, o Iêmen tem realizado uma série de operações contra o regime israelense, atacando com drones e mísseis alvos vitais israelenses nos territórios palestinos ocupados e navios ligados a Israel nos mares que circundam a Península Arábica, em resposta à brutal campanha militar que Israel desencadeou em Gaza desde outubro de 2023.
