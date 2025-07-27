Estudos do Nahj al-Balagha (16): Sayyed Razi, o Primeiro Autor de um Suplemento para o Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA, a prática de escrever "Mustadrak" é um método conhecido entre os estudiosos islâmicos para complementar alguns livros e escritos de estudiosos anteriores. Nesse método, o pesquisador se esforça para, com base no método científico e no estilo de escrita de um autor, coletar materiais que, por qualquer motivo – como a falta de acesso a fontes –, não foram incluídos no livro original, e os apresenta como um "Mustadrak", "Takmilah" (complemento) ou títulos semelhantes para outros pesquisadores.

A tradição de escrever Mustadrak sobre o Nahj al-Balagha sempre foi acompanhada de apreço pelos esforços notáveis de Sayyed Razi na compilação desta obra. A grandeza acadêmica de Sayyed Razi na organização deste livro fez com que quase todos que escreveram Mustadrak sobre ele o fizessem seguindo o mesmo estilo científico. Por essa razão, muitos dos Mustadrakat escritos sobre este livro apresentaram uma divisão baseada em discursos (khutbas), cartas (risalat) e aforismos (hikam).

A escrita de Mustadrak sobre o Nahj al-Balagha começou logo após a conclusão da compilação do livro. A razão para isso reside nas frases finais de Sayyed Razi no final do livro, onde ele escreve:

"E a decisão foi tomada, como estipulamos inicialmente, de separar folhas em branco no final de cada capítulo, para que possam ser usadas para capturar o que escapou e incluir o que for adicionado, e o que possa nos ser revelado depois da obscuridade, e o que possa nos chegar depois da raridade."

Portanto, quase todos os pesquisadores do Nahj al-Balagha enfatizaram que a redação do primeiro Mustadrak sobre o Nahj al-Balagha foi realizada pelo próprio Sayyed Razi. Ele havia colocado algumas páginas em branco no final de cada capítulo do livro, para que, se mais ditos fossem encontrados, fossem adicionados a essa seção. Dada a lacuna de seis anos entre a conclusão da redação do Nahj al-Balagha em 400 AH e a morte de Sayyed Razi em 406 AH, parece que ele não teve tempo suficiente para realizar essa tarefa.

Atualmente, em algumas cópias, como o manuscrito número 3670 da Biblioteca Allamah Mar'ashi Najafi, encontram-se exemplos de materiais adicionados na seção de cartas, que foram acrescentados por Sayyed Razi após a compilação do Nahj al-Balagha e são explicitamente mencionados com a frase: "Adição escrita na época do autor." No entanto, até agora não foi encontrado nenhum indício de outros materiais adicionados por Sayyed Razi a este livro.

Nas próximas seções deste artigo, os Mustadrakat escritos sobre o Nahj al-Balagha em diferentes séculos serão apresentados.

