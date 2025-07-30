Moukebs iraquianos começam a servir peregrinos de Arbaeen nas estradas para Karbala

Com o Arbaeen se aproximando, estradas em todo o Iraque que levam à cidade sagrada de Karbala estão alinhadas com moukebs—estações administradas por voluntários oferecendo comida, água, descanso e assistência médica aos peregrinos que fazem a longa caminhada.

Arbaeen marca o 40º dia após Ashura, o aniversário do martírio do Imam Hussein (AS), neto do Profeta Muhammad (SAAS). A peregrinação atrai milhões de pessoas a cada ano, muitas das quais viajam a pé por centenas de quilômetros em uma demonstração de devoção.

Este ano, Arbaeen cai em 14 de agosto. Os peregrinos tipicamente começam a caminhar em direção a Karbala cerca de duas semanas antes.

No ano passado, mais de 20 milhões de pessoas participaram da peregrinação, de acordo com autoridades iraquianas — tornando-a uma das maiores reuniões religiosas anuais do mundo.

Milhares de voluntários iraquianos, muitos de tribos locais e organizações religiosas, se mobilizaram para administrar os moukebs. Embora muitos deles sejam instalados em Najaf e Basra, os serviços se estendem até Karbala.

Centenas de instituições iranianas e grupos de voluntários também estabelecem moukebs ao longo da rota para fornecer uma variedade de serviços aos peregrinos.

Medidas de segurança também foram reforçadas à medida que o número de peregrinos continua a crescer antes do dia principal.

