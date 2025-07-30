​Cooperação estratégica entre Irã e Venezuela em ritmo acelerado

Em uma ligação telefônica realizada na terça-feira, o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, e seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, destacaram o excelente estado das relações bilaterais entre seus países e concordaram que “a cooperação estratégica entre Irã e Venezuela avança a todo vapor”.

Neste contexto, aprofundaram a colaboração em setores-chave como energia, ciência, tecnologia, saúde, agricultura e indústria.

Por sua vez, os dois governantes reafirmaram o compromisso estabelecido no âmbito do Acordo de Cooperação Estratégica de 20 anos, assinado em 2022.

Entretanto, o presidente Pezeshkian agradeceu ao Governo Bolivariano da Venezuela pela firme solidariedade diante da recente agressão sionista contra o Irã.

Também expressou seu total apoio à proposta venezuelana de convocar uma Cúpula Mundial pela Paz e contra a Guerra, voltada a promover uma solução justa e integral para a crise no Oriente Médio, com atenção prioritária à causa do povo palestino.

....................

308