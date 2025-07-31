Por Que o Imam Hussein (A.S.) Se Levantou Contra Yazid?

Segundo a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA):

Yazid teve um grande impacto na alteração dos preceitos religiosos, e o Islã estava à beira da ruína. Foi por isso que o Imam não permaneceu em silêncio diante de Yazid e se levantou para reformar a religião de seu avô. Yazid cometia pecados flagrantes, e alguns deles serão mencionados.

1. Embriaguez em Público e em Segredo

Historiadores descrevem Yazid como uma pessoa que bebia vinho, era corrupta, devassa, cometia pecados, ignorava os princípios religiosos, e era audacioso e violador em relação à propriedade e à vida das pessoas. Ibn Kathir narra que Yazid ibn Mu'awiya bebia vinho desde a infância. (1)

Também é narrado que Yazid, durante o califado de seu pai e durante a peregrinação do Hajj, após retornar à cidade de Medina, ao lado do santuário e da casa do Mensageiro de Deus (S.A.W.), não abandonou sua irreverência para com a lei islâmica e colocou vinho em sua mesa na presença do povo. Somente quando soube que Ibn Abbas e Hussein ibn Ali (A.S.) pretendiam entrar em sua casa, ele ordenou que removessem o vinho. (2)

O vício de Yazid em vinho era tão óbvio que ele o bebia com ousadia mesmo na presença de pessoas que o visitavam de cidades próximas e distantes.

Testemunho do Povo de Medina sobre a Devassidão de Yazid

Um grupo de nobres e líderes do povo de Medina, incluindo Abdullah ibn Hanzalah, filho do mártir da Batalha de Uhud (Ghasil al-Mala'ika), chegou a Damasco e se encontrou com Yazid. Ao retornar a Medina, eles contaram os defeitos de Yazid ao povo, dizendo: "Viemos de alguém que não tem religião, bebe vinho, e músicos tocam e dançam em sua presença. Testemunhem que nós o depusemos do califado." O povo de Medina confirmou a deposição de Yazid do governo e jurou lealdade a Abdullah ibn Hanzalah até a morte.

O amor de Yazid pelo vinho era tanto que ele ordenava que os melhores fossem preparados para ele. Dhahabi narra de Ziyad al-Harithi:

Yazid me fez beber um vinho que nunca antes havia provado. Eu disse: "Nunca bebi um vinho como este." Ele respondeu: "É feito de romãs de Hulwan, mel de Isfahan, açúcar de Ahwaz, passas de Ta'if e água de Bardah."

Apresentando as Vilezas de Yazid

Abdullah, filho de Hanzalah Ghasil al-Mala'ika, expressou sua percepção após se encontrar com Yazid da seguinte forma:

"Por Deus, não saímos da presença de Yazid a não ser que tememos que pedras caíssem do céu sobre nossas cabeças, pois ele é alguém que não respeita os limites da lei islâmica em assuntos matrimoniais, bebe vinho e não reza." (4)

Yazid, o Bêbado, Brincador de Macacos, Devasso e Mulherengo:

Jahiz, um grande estudioso sunita, com uma expressão semelhante ao texto acima, diz:

"Quando Yazid ibn Mu'awiya assumiu o califado; aquele mesmo Yazid, o bêbado, o brincador de macacos, o caçador de leopardos, o devasso que sofria da doença da passividade sexual... e os Bani Umayyah eram uma seita desviada que tinha uma conduta e um método fatalistas; eles prendiam outros por mera suspeita, julgavam por capricho e matavam por raiva." (5)

Baladhuri narra em seu livro da seguinte forma:

Waqidi narra: "Quando Abdullah ibn Zubayr foi morto, seu irmão Amr ibn Zubayr fez um sermão para o povo e mencionou Yazid ibn Mu'awiya da seguinte forma: 'Yazid é um bêbado, devasso, mulherengo, brincador de macacos, brincalhão com cães e um andarilho nos desertos.' Ele então pediu ao povo que o afastasse do califado e enviou uma mensagem de jihad ao povo de Medina." (6)

Dhahabi e alguns dos grandes estudiosos sunitas escreveram sobre Yazid da seguinte forma:

Abd al-Malik, em Meca, durante o Hajj, fez um sermão para o povo, dizendo: "Ó povo! Aqueles que me antecederam no califado, tanto comeram da riqueza do povo quanto permitiram que outros comessem. Por Deus! Não curarei os problemas desta Ummah senão com a espada; pois não sou um califa oprimido e infeliz como Uthman. Nem sou um califa indulgente e permissivo como Mu'awiya. E não sou um califa passivo como Yazid. Eu os suportarei enquanto minha bandeira, meu governo, meu púlpito e meu trono não estiverem em perigo. E assim fizemos com Amr ibn Sa'id, apesar de toda a sua proximidade e direito, e ele fez isso com sua cabeça, e nós faremos isso com nossa espada. Que os presentes transmitam esta notícia aos ausentes." (7)

Yazid Era um Nasibi (Inimigo de AhlulBayt - A.S.)

Dhahabi considerou Yazid um Nasibi, ou seja, um inimigo de AhlulBayt (A.S.), e disse sobre ele:

"Yazid era uma pessoa Nasibi, de temperamento forte e vulgar (grosseiro), bebia vinho e cometia atos abomináveis." (8)

Abandonador da Oração e Hedonista

A oração, na cultura religiosa, é um símbolo de devoção a Deus e fé, sem o qual a religiosidade e o ser muçulmano não fazem sentido.

Yazid não só era indiferente ao vinho, mas também ao mais importante dever religioso, a oração, que às vezes ele realizava e às vezes não. Em outras palavras, ele era preguiçoso em relação à oração (Kahl al-Salat).

Yazid era uma personalidade que não conseguia dominar e controlar seus desejos. Ele acolhia com satisfação as reuniões de luxúria e seus diversos tipos, evitava o maior dever de Deus, a oração, e estava entre aqueles que a abandonavam, sobre os quais o Mensageiro de Deus (S.A.W.) disse:

"Saúdem os judeus e cristãos, mas não saúdem os judeus da minha Ummah." Foi perguntado: "Quem são os judeus da sua Ummah?" Ele respondeu: "Aqueles que abandonam a oração." (9)

A Irresponsabilidade e Devassidão de Yazid como Califa do Profeta

As extravagâncias e a irresponsabilidade de Yazid no poder levaram o povo de Medina a se rebelar contra ele. O grupo enviado à capital, após se encontrar com o califa e apesar de terem recebido presentes valiosos, começaram a repreendê-lo. Mundhir ibn Zubayr, que havia recebido cem mil dirhams de recompensa, disse ao povo de Medina:

"Embora Yazid tenha me dado cem mil dirhams de presente, este presente não pode me impedir de dizer a verdade. Por Deus, Yazid bebe vinho e passa tanto tempo em estado de embriaguez que abandona a oração." Em seguida, outros, de forma semelhante, ou até mais veemente, falaram das maldades de Yazid e o repreenderam. (10)

Outra dessas pessoas disse:

"Os valiosos prêmios de Yazid não impedem que se diga a verdade. Eu o vi como um inimigo de Deus, sempre em estado de embriaguez e bebendo vinho." (11)

Seis Grupos Amaldiçoados por Deus

O Mensageiro de Deus (S.A.W.) disse que seis grupos são amaldiçoados por Deus, por ele e por todos os profetas:

Aquele que acrescenta algo ao Livro de Deus. Aquele que nega os decretos divinos. Aquele que domina o povo pela força e dá dignidade àqueles que Deus humilhou, e humilha aquele a quem Deus deu dignidade. Aquele que torna lícito o que Deus tornou ilícito. Aquele que considera lícito o que Deus tornou ilícito em relação à minha família (Itra). Aquele que abandona minha Sunnah. (12)

Com base nesta narração, Yazid certamente estava entre os amaldiçoados. Como, então, poderia ele reivindicar a posição de sucessor divino?

Conclusão

Considerando os vícios morais de Yazid mencionados, poderia tal pessoa ser digna do cargo de califa e sucessor do Mensageiro de Deus (S.A.W.)? Yazid, com seus atos e violações da lei islâmica, criou uma situação de crise para o Islã. Foi nessa situação que o Imam Hussein (A.S.) viu o Islã em perigo, e se ele permanecesse em silêncio, as inovações e a devassidão de Yazid gradualmente se tornariam parte da religião. Assim, o Imam decidiu ordenar o bem e proibir o mal em relação a Yazid. E de forma alguma ele jurou lealdade a esse indivíduo devasso e irresponsável. Yazid, que precisava do juramento de lealdade do Imam Hussein (A.S.) para ganhar prestígio no mundo islâmico, forçou o Imam a jurar lealdade, mas o Imam, em oposição a esse juramento, partiu em direção ao Iraque, atendendo ao convite do povo de Kufa.

