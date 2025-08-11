Número de palestinos mortos por fome em Gaza sobe para 222

Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, nas últimas 24 horas, cerca de cinco palestinos, incluindo uma criança, perderam a vida devido à desnutrição.

Desde outubro de 2023, pelo menos 222 palestinos, entre eles 101 crianças, morreram em Gaza, conforme detalhado na nota.

Na mesma data, pelo menos 40 palestinos foram assassinados pelos ataques dos aviões de combate do exército israelense no enclave sitiado.

Os aviões de combate israelenses também bombardearam os bairros de Al-Shuyaiya e Al-Zaytun, na cidade de Gaza.

Desde março, Israel bloqueia todas as passagens fronteiriças para Gaza, impedindo a entrada de ajuda humanitária. Isso mergulhou a Faixa de Gaza em uma situação de fome, mesmo com o acúmulo de caminhões de ajuda nas fronteiras e as quantidades limitadas permitidas, que não atendem às necessidades mínimas dos palestinos famintos.

Desde 7 de outubro de 2023, mais de 61.430 palestinos morreram e outros 153.213 ficaram feridos na guerra genocida israelense em Gaza, onde a ajuda é escassa e o bloqueio continua.

..................

308