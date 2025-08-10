Amigos da Terra Internacional condena ataque ao único banco nacional de sementes da Palestina

De acordo com a Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA), Na quinta-feira, 31 de julho, as forças de ocupação israelenses utilizaram escavadeiras e maquinário pesado para demolir as instalações de armazenamento e a infraestrutura essenciais para o funcionamento da unidade. A destruição de instalações críticas usadas para armazenar materiais agrícolas, sementes e ferramentas constitui um ataque direto à soberania alimentar palestina e aos esforços dos/as agricultores/as para preservar as sementes baladi (sementes autóctones). O ataque ao banco de sementes é um ataque à sabedoria local, ao patrimônio ecológico e ao trabalho dos/as agricultores/as para reproduzir, preservar e aprimorar as sementes locais.

Abeer Al Butmeh, da Pengon/AT Palestina, afirma: “Enquanto Israel comete um genocídio contra Gaza, a guerra oculta na Cisjordânia se intensifica. A violência na Cisjordânia vem aumentando de forma constante, com dezenas de operações diárias de demolição contra casas e instalações palestinas, e nem mesmo o banco de sementes foi poupado.”

Trata-se de uma escalada nos ataques contra as práticas agrícolas na Palestina, que ocorre após o controle da água pelas forças de ocupação, deixando os/as agricultores/as em situação desesperadora. Isso ameaça a biodiversidade, a história e o conhecimento vivo da terra. A destruição e a dispersão das sementes locais levará à destruição das práticas agrícolas adaptadas ao clima e empurrará a agricultura palestina para modelos agrícolas intensivos em consumo de água e controlados por empresas.

O direito do povo palestino à sua terra, à água e às sementes é fundamental para sua sobrevivência, e a destruição da infraestrutura agrícola, das sementes locais e as restrições ao acesso à água constituem violações de direitos fundamentais e uma injustiça ambiental contra o povo.

Amigos da Terra Internacional conclama seus membros, aliados/as e outros grupos ambientalistas e de justiça climática e social a exigirem que Israel seja responsabilizado pela violação dos direitos do povo ao acesso à terra, à água e às sementes.

Declaramos nossa solidariedade internacionalista com a UAWC e com as organizações da sociedade civil palestina que trabalham para defender a soberania alimentar e resistir à apropriação corporativa da agricultura.

