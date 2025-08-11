Caminhada de Arbaeen, a Manifestação da Espera Ativa

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA: Arbaeen de Hussein é uma manifestação viva do conceito de "espera" e da sua profunda ligação com o Mahdismo. Estes dois conceitos, Arbaeen e Mahdismo, têm uma relação inseparável no contexto da cultura xiita, onde um fortalece e dá significado ao outro. Arbaeen é o quadragésimo dia após o martírio do Imam Hussein (A.S.) e dos seus companheiros em Karbala. Este dia é uma cerimónia de luto e um símbolo de perseverança, resistência e luta contra a injustiça e a opressão.

A jornada de milhões de peregrinos em direção a Karbala é uma renovação do pacto com os ideais de Hussein e uma confirmação da continuidade do seu caminho. Este movimento massivo demonstra a vitalidade do espírito de jihad (esforço) e de resistência na nação islâmica, um espírito que ganha significado e direção na espera pelo advento do Salvador prometido, o Imam Mahdi (A.S.). O Mahdismo é a crença no advento do Imam Mahdi (A.S.) como o salvador do fim dos tempos, que encherá o mundo de justiça e equidade. Esta crença é uma fé religiosa e uma motivação prática para lutar contra a opressão e esforçar-se para estabelecer a justiça. Aqueles que esperam pelo advento, inspirados pela epopeia de Hussein, procuram preparar o caminho para o advento e preparar-se para ajudar o Imam Mahdi (A.S.).

Arbaeen e Mahdismo unem-se num quadro conceptual e prático. Arbaeen é um símbolo de "espera ativa". Os peregrinos de Arbaeen, com a sua jornada em direção a Karbala, não apenas participam de um luto, mas também transmitem uma mensagem clara ao mundo: continuamos fiéis ao nosso pacto com o Imam Hussein (A.S.) e aguardamos ansiosamente o advento do Salvador prometido, o Imam Mahdi (A.S.). Esta jornada é a manifestação tangível da espera; uma espera que não é passiva, mas sim acompanhada de ação e esforço. O chamado do Imam Hussein (A.S.), "Há alguém para me ajudar?", não se limita ao tempo e lugar de Karbala, mas, ao longo da história e especialmente na era da ocultação, é dirigido a todos os que esperam o advento. Os peregrinos de Arbaeen, ao participarem nesta cerimónia espiritual, respondem a este chamado e declaram que estão prontos para ajudar o Imam Mahdi (A.S.) no seu advento. A multidão de Arbaeen é uma pequena representação do governo global do Imam Mahdi (A.S.).

Nesta cerimónia, milhões de pessoas de diferentes nacionalidades, línguas e culturas caminham juntas com um objetivo comum. Esta unidade e solidariedade lembram a sociedade ideal que o Imam Mahdi (A.S.) estabelecerá no seu advento. Os Mawkibs (barracas de serviço) de Arbaeen, que servem os peregrinos, são um símbolo da justiça e da igualdade que prevalecerão no governo Mahdista. Sem dúvida, Arbaeen, como uma das cerimónias mais importantes relacionadas a Ashura, é um fator eficaz para acelerar a questão do advento e desempenha um papel fundamental na manutenção da cultura de Ashura. A cada ano, milhões de pessoas que participam em Arbaeen, em memória do Imam Hussein (A.S.), declaram ao mundo que os ideais de Hussein ainda estão vivos e que aqueles que esperam pelo advento estão prontos para ajudar o Imam Mahdi (A.S.).

Arbaeen e Mahdismo são dois conceitos complementares na cultura xiita. Arbaeen é um símbolo de espera ativa e de renovação do pacto com os ideais de Hussein, enquanto o Mahdismo mantém viva a esperança na realização da justiça global e no advento do Salvador prometido. A união destes dois conceitos mostra que aqueles que esperam o advento não estão apenas sentados à espera, mas com as suas ações e esforços, preparam o caminho para o advento. Arbaeen é um exercício para o governo global do Imam Mahdi (A.S.), e os seus peregrinos são soldados prontos para o ajudar no seu advento. Na sombra da epopeia de Hussein, a espera ganha significado e o Mahdismo ganha um propósito e uma direção.