Irã busca conectar o Golfo Pérsico ao Mar Negro via Armênia

A ministra iraniana de Estradas e Desenvolvimento Urbano, Farzane Sadeq, anunciou nesta terça-feira (19) que Teerã e Yerevan chegaram a um entendimento para a construção de uma nova ponte na fronteira de Norduz.

Sadeq, que acompanhou o presidente iraniano Masoud Pezeshkian em sua visita oficial à Armênia, explicou que o acordo também prevê a modernização da ponte já existente, a atualização dos terminais de fronteira e a revisão das tarifas cobradas de caminhões.

Segundo a ministra, as medidas têm como objetivo facilitar o transporte transfronteiriço de cargas e fazem parte de um pacote mais amplo de trânsito regional, que deve ser concluído nos próximos meses. O projeto integra ainda os planos estratégicos do Irã de estabelecer uma rota direta entre o Golfo Pérsico e o Mar Negro, consolidando sua posição nos corredores de transporte regionais.

