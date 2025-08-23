Imam Reza (a.s.) e a Política da Resistência Inteligente

De acordo com a Agência de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: A vida política do Imam Reza (a.s.) está repleta de sutilezas na luta contra governantes opressores; uma luta que, embora fiel aos seus princípios, foi acompanhada de sabedoria e inteligência. Em uma época em que Ma'mun al-Abbasi enfrentava uma crise de legitimidade e buscava tirar proveito da posição do Imam Reza (a.s.) para obter o apoio do povo, o Oitavo Imam adotou uma política de "resistência inteligente" e neutralizou um a um os planos de Ma'mun.

O primeiro campo dessa resistência se manifestou no caso da sucessão. Ma'mun pretendia legitimar seu governo nomeando o Imam Reza (a.s.) como sucessor e explorar a popularidade social do Imam. No entanto, o Imam Reza (a.s.) aceitou a proposta com relutância e somente após ser ameaçado de morte, mas ao mesmo tempo impôs condições que, na prática, anularam o plano de Ma'mun. A condição do Imam de não se envolver em assuntos políticos e governamentais enviou uma mensagem clara: essa sucessão aparente não tinha relação alguma com a aprovação do califado Abássida, e a legitimidade do governo não era reconhecida do ponto de vista do Imam Reza (a.s.).

A resistência inteligente do Imam não se limitou apenas ao nível político. Em seus sermões, debates e posições sociais, ele continuamente lembrava a verdade da liderança (imamate). O Hadith de "Silsilat al-Dhahab" (A Corrente Dourada) em Nishapur é um exemplo dessa abordagem; um Hadith que mostrou que a aceitação do monoteísmo está condicionada à aceitação da liderança do Imam Infallível, e que, indiretamente, declarou o reinado de Ma'mun inválido. Na verdade, o Imam Reza (a.s.), usando ferramentas culturais e ideológicas, questionou o fundamento da legitimidade política dos Abássidas.

Por outro lado, o Imam Reza (a.s.) nunca foi passivo diante das pressões de Ma'mun. Mesmo em ocasiões como a oração do Eid, ele apareceu de uma maneira particular e contrária às expectativas do califado para mostrar que sua independência política e religiosa era inviolável. Essas ações fizeram com que Ma'mun não apenas falhasse em alcançar seus objetivos, mas também se expusesse cada vez mais, e, no final, não viu outra opção a não ser o martírio do Imam.

Hoje, reler essa política de resistência inteligente tem uma importância especial para nós. O Imam Reza (a.s.) nos ensina que, diante de poderes opressores, devemos tanto manter os limites ideológicos e políticos quanto usar ferramentas intelectuais e culturais para expor seus planos. Resistência não significa passividade ou isolamento, mas usar cada oportunidade para anular os opressores. Assim, a biografia do Imam Reza (a.s.) não é apenas a história de uma luta política, mas um modelo eterno para qualquer tempo e lugar contra poderes opressores e tiranos.

Por: Mohammad Ha'eri Shirazi