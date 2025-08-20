Mahmoud Abbas anuncia criação de “Comitê de Formulação da Constituição Temporária” em meio à mais feroz ofensiva colonial

De acordo com a Agência de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: De que serve uma constituição "temporária" quando a própria existência da Palestina está em jogo? Este decreto não responde a uma visão de libertação ou a uma estratégia nacional, mas à necessidade de perpetuar um sistema político desgastado e personalista, projetado para prolongar a vida de uma Autoridade Nacional Palestina que perdeu legitimidade e se apega à sua burocracia enquanto o povo sangra.

Em vez de declarar estado de nafir (mobilização geral), desencadear as forças de resistência e anunciar claramente a ruptura definitiva com os Acordos de Oslo — que a própria ocupação enterrou — Abbas prefere falar sobre eleições hipotéticas, comitês e constituições sob medida para suas necessidades. Esse teatro político não engana ninguém: trata-se de ganhar tempo, dar a aparência de institucionalidade enquanto Israel acelera o maior projeto de assentamento da história, separando regiões inteiras e instalando caravanas e colonos em cada colina.

A causa palestina não precisa mais de comitês decorativos ou constituições temporárias a serviço de um só homem. Precisa de verdadeira unidade nacional, resistência organizada e uma liderança que não tenha medo de romper definitivamente com a falsa promessa de uma solução de dois Estados. O inimigo já demonstrou que não acredita nessa solução e o diz abertamente a cada demolição, a cada confisco de terras e a cada expansão colonial.

Portanto, insistir em eleições sob ocupação e em uma constituição provisória nada mais é do que uma fuga para a frente: a política de fuga de Abbas. O que o momento histórico exige hoje não são decretos burocráticos, mas uma decisão nacional: declarar o fracasso de Oslo, resgatar a legitimidade do povo e preparar uma estratégia de libertação.

A Constituição de que a Palestina precisa não é aquela redigida por um comitê temporário, mas uma que incorpore a resistência e a unidade no terreno, com o sangue, a dignidade e a voz de um povo que jamais aceitará ser apagado.

.....................

308