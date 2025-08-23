Confirmação da ONU sobre fome em Gaza é uma sonora bofetada em Netanyahu e seu governo

De acordo com a Agência de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: A Frente Democrática afirmou que o Observatório Internacional de Monitoramento da Fome, altos funcionários da ONU e seus comitês e órgãos especializados confirmaram que a fome em Gaza entrou na quinta fase, ou seja, na fase da morte por inanição. Ressaltou ainda que isso é resultado da política de bloqueio imposta pelas forças de ocupação contra o povo palestino, privando-o do acesso a milhares de toneladas de alimentos acumulados às portas do setor.

A Frente também destacou que o reconhecimento da ONU, pela voz de seus mais altos responsáveis, de que a fome constitui crime de guerra, é uma prova adicional vinda da mais alta instituição internacional que representa a comunidade mundial. Isso confirma que o Estado ocupante, em sua guerra contra o povo palestino, comete crimes de guerra não apenas pelo genocídio praticado com fogo e assassinatos, mas também pela inanição. Tal situação representa, segundo a ONU, uma afronta à humanidade, que até agora não se moveu para pôr fim à tragédia vivida por mulheres e crianças palestinas, incluindo lactantes, gestantes e recém-nascidos carentes de todo tipo de alimento e medicamento.

A Frente Democrática saudou o apelo de Guterres e de seus principais assistentes para que o Estado ocupante seja punido por seus crimes contra o povo palestino. Convocou também o grupo árabe e os países amigos na ONU a agirem de forma efetiva, solicitando imediatamente uma reunião do Conselho de Segurança nos termos do Capítulo VII, para pôr fim à situação de fome generalizada na Faixa de Gaza. A Frente reforçou a necessidade de traduzir os apelos em medidas práticas que obriguem Israel a parar a guerra de extermínio, impondo um cessar-fogo imediato e incondicional, além da abertura ampla das passagens para o fluxo irrestrito de ajuda humanitária, garantindo alimentação, água, medicamentos e saneamento básico, cuja destruição ameaça espalhar epidemias.

A Frente Democrática também conclamou os filhos do povo palestino em todo o mundo, dentro e fora da pátria ocupada, em cooperação com forças amigas e pessoas livres, a prosseguir na mobilização popular para expor a verdadeira face do Estado ocupante, sua natureza criminosa e suas tentativas descaradas de se esconder atrás das alegações de “antissemitismo” para justificar seus crimes e implementar seu projeto colonial.

..................

308