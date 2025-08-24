Líder da Revolução Islâmica no Encontro com Milhares de Pessoas de Diferentes Setores da População

O Líder Supremo da Revolução Islâmica, na manhã de hoje, em encontro com milhares de pessoas de diferentes setores da população, enfatizou: os inimigos do Irã compreenderam, pela "resistência e unidade poderosa da nação, autoridades e forças armadas" e pela "aceitação de duras derrotas em ataques militares", que a nação iraniana e o sistema islâmico não podem ser subjugados pela guerra e forçados à obediência; portanto, agora perseguem este objetivo através da "criação de divisões no país", contra o que todos os cidadãos, autoridades e portadores de palavra e caneta devem preservar e fortalecer com toda sua existência "o escudo de aço da união sagrada e grandiosa da nação".

O Ayatollah Khamenei, na segunda parte de seus comentários sobre questões atuais, considerou a resistência da nação com pleno poder e força na segunda guerra imposta como causa da grandeza especial e honra multiplicada da nação iraniana aos olhos do mundo, e levantou uma pergunta importante: qual é realmente a causa da hostilidade contínua de todos os governos americanos com o Irã nos últimos 45 anos?

Em resposta a esta pergunta aparentemente simples mas complexa, acrescentou: os americanos no passado escondiam a verdadeira causa desta hostilidade sob títulos como terrorismo, direitos humanos, democracia, questão feminina e questões similares, ou diziam respeitavelmente que queriam mudar o comportamento do Irã, mas esta pessoa que hoje está no poder na América revelou a verdadeira causa da hostilidade com o Irã e disse "queremos que o Irã nos ouça"; ou seja, na verdade queremos que a nação iraniana e o sistema da República Islâmica nos obedeçam.

O Líder da Revolução Islâmica, enfatizando a importância de compreender profundamente este objetivo sinistro dos americanos, disse: eles querem que o Irã, com esta grande história e nação com toda esta honra e glória, obedeça à América.

Ele chamou aqueles que dizem que a causa da raiva e hostilidade da América são os slogans da nação iraniana de pessoas superficiais e acrescentou: aqueles que dizem "por que não negociam diretamente com a América e resolvem as questões" também são superficiais; porque a essência da questão não é esta e à sombra do objetivo real da América de hostilidade com o Irã, estas questões são insolúveis.

O Ayatollah Khamenei chamou os discursos e ações dos oficiais americanos para subjugar e forçar à obediência a nação iraniana de insulto aos iranianos e enfatizou: a nação está profundamente ofendida por tal expectativa repugnante e se opõe com força a esta demanda.

Ele considerou a verdadeira causa da guerra recente também esta expectativa e objetivo malicioso e acrescentou: eles incitaram e ajudaram o regime sionista para que imaginassem acabar com o trabalho da República Islâmica; porque não imaginavam que a nação se levantaria contra eles e daria tal soco que eles se arrependeriam.

O Líder da Revolução, referindo-se ao encontro de alguns agentes mercenários americanos na Europa, um dia após o início da guerra, para discutir a determinação do governo após a República Islâmica, disse: estavam tão iludidos e tranquilos sobre a realização de seus objetivos ridículos que um dia após o início do ataque fizeram uma reunião para determinar o próximo governo e até determinaram um rei.

O Ayatollah Khamenei, referindo-se à presença de um iraniano no grupo daqueles tolos, disse: que vergonha para aquele iraniano que atua contra seu próprio país e em favor dos judeus, sionismo e América.

O Líder da Revolução chamou a suposição ingênua de distância entre o povo e o sistema de outras ilusões dos inimigos e seus mercenários e disse: a nação, porém, com resistência ao lado do sistema, forças armadas e governo deu um soco firme na boca de todos eles.

Ele considerou a demonstração de poder das forças armadas da República Islâmica como causa da mudança das equações e acrescentou: nós e toda a nação iraniana agradecemos o grande trabalho das forças armadas e após isto também dia a dia o poder e capacidade do Irã e suas forças armadas serão aumentados.

O Ayatollah Khamenei considerou a conclusão do inimigo dos eventos recentes como incapacidade de subjugar o Irã com guerra e ataque militar e disse: a República Islâmica apesar destas hostilidades nos últimos 45 anos se tornou mais forte a cada dia e o inimigo também percebeu que o caminho para fazer retroceder a República Islâmica não é usar instrumentos e meios violentos, mas deve criar divisões e hipocrisia dentro do país.

Ele contou os agentes internos da América e do sionismo em cantos do país e oradores e escritores negligentes como agentes de criação de divisão e múltiplas vozes e acrescentou: hoje, louvado seja Deus, o povo está unido e apesar das diferenças de gostos políticos e sociais, para defender o sistema e o país e resistir contra o inimigo estão unidos, e esta união impede a agressão e transgressão dos inimigos e por isso mesmo estão em busca de destruir esta unidade.

O Líder da Revolução considerou a proteção da união nacional como um dever geral e disse: a união sagrada, a grande assembleia e o escudo de aço dos corações e vontades do povo não devem ser prejudicados e sua preservação é dever dos portadores de palavra e caneta e pesquisa, aqueles que tweetam e todo o povo e autoridades do país, especialmente as autoridades dos três poderes que, louvado seja Deus, também hoje trabalham em perfeita união e harmonia uns com os outros.

Ele considerou necessário o apoio aos servidores do país e acrescentou: o povo deve apoiar os servidores, incluindo o presidente que é trabalhador, esforçado e persistente; porque de tais elementos deve-se ser grato.

O Ayatollah Khamenei considerou a preservação da união entre "indivíduos do povo uns com os outros", "povo e governo", "indivíduos autoridades do sistema uns com os outros" e "povo e forças armadas" uma necessidade definitiva e acrescentou: sinais e evidências indicam que hoje o maior esforço do inimigo é prejudicar esta unanimidade, harmonia e cooperação.

Ele, enfatizando que a existência de várias opiniões em diferentes questões não tem problema algum, disse: pensadores prestem atenção que apresentar um pensamento novo que seja complementar à existência da nação é diferente de destruir e insultar, e não devem destruir os fundamentos da República Islâmica que causam o crescimento da nação e elevação do país e poder nacional. Este trabalho é o desejo do inimigo, embora completar os fundamentos não tenha problema.

O Líder da Revolução chamou o regime sionista do regime e governo mais odioso do mundo perante as nações e observou: hoje até governos ocidentais como Inglaterra e França que sempre foram apoiadores do regime sionista o condenam; claro, estas condenações são verbais e inúteis.

Ele chamou os crimes atuais dos líderes do regime sionista, como matar crianças através de fome e sede e fuzilá-las na fila da comida, sem precedentes na história humana e acrescentou: contra estes crimes repugnantes deve-se resistir; claro, resistir com palavras e condenação não tem utilidade, mas deve-se agir como a ação do corajoso povo do Iêmen para que os caminhos de ajuda ao regime sionista sejam fechados de todos os lados.

O Ayatollah Khamenei no final, ao anunciar a prontidão da República Islâmica para realizar qualquer ação possível neste campo, expressou esperança de que Deus Todo-Poderoso, abençoando o movimento da nação iraniana e todos os defensores da justiça do mundo, arranque a raiz deste câncer profundo e mortal da região e desperte e una as nações muçulmanas umas com as outras.

