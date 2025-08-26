Ataque israelense a hospital em Gaza mata 14 palestinos, incluindo 4 jornalistas

Um ataque aéreo israelense atingiu nesta segunda-feira o quarto andar do hospital Al-Naser, localizado na cidade de Jan Yunis, na Faixa de Gaza, deixando um saldo de pelo menos 14 mortos e três feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Após a chegada das equipes de resgate à área onde se encontravam os mártires, drones israelenses atacaram novamente o mesmo local para impedir que os socorristas pudessem transportar os corpos.

A ofensiva tinha como alvo um grupo de jornalistas palestinos que estavam em uma missão de cobertura no hospital Al-Naser, na governadoria de Jan Yunis.

As forças israelenses lançaram um drone suicida explosivo, que atingiu o telhado do hospital Naser, onde pelo menos um jornalista morreu.

Em seguida, as equipes de defesa civil subiram, tentaram recuperar o corpo e socorrer os feridos. Também chegaram jornalistas para documentar o ocorrido.

Depois, em outro ataque aéreo exatamente no mesmo local, que de fato foi documentado ao vivo, as forças israelenses voltaram a atacar o mesmo lugar.

Após o segundo ataque, também morreram os jornalistas que estavam cobrindo o fato e as equipes de defesa civil que tentavam retirar os cadáveres dos falecidos.

Os primeiros informes indicam que, entre as vítimas fatais, encontram-se Hossam al-Masri, jornalista palestino, Mohammad Ashraf Salama, fotógrafo da Al Jazeera, Moaz Abu Taha, e também uma jornalista mulher, Mariam Abu Daqa.

O Escritório de Mídia do Governo de Gaza anunciou, em comunicado, que o número de jornalistas martirizados chega a 244, após a confirmação da morte de quatro jornalistas no bombardeio ao Hospital Gazatí.

As autoridades palestinas responsabilizam plenamente a ocupação israelense, a Administração dos Estados Unidos e países como Reino Unido, Alemanha e França, que, segundo afirmam, estão envolvidos neste crime genocida ao apoiar e permitir tais atrocidades.

Isso aconteceu há alguns dias, após seis jornalistas terem sido assassinados, entre eles o renomado repórter Anas al-Sharif, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2024 por sua cobertura da ofensiva militar israelense em Gaza.

