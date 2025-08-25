O Fim da Revelação: O Relato Xiita da Despedida do Profeta com o Mundo

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: A vida do Mensageiro do Islã (S.A.A.S.), do início ao fim, está repleta de lições e mensagens, cada uma delas podendo ser um guia para o caminho da humanidade. Contudo, o fim de sua vida foi um momento cheio de mensagens divinas e humanas que moldaram a história do Islã. Neste relatório, examinamos os últimos momentos da vida do Mensageiro (S.A.A.S.) e os últimos versículos que foram revelados a ele.

A Despedida do Profeta: O Início da Responsabilidade da Nação

Nos últimos dias de sua vida, o Mensageiro do Islã (S.A.A.S.), apesar de uma doença grave, continuou a guiar sua nação. Nesses dias, o Profeta (S.A.A.S.) enfatizou repetidamente a importância do Alcorão e do AhlulBayt (a.s.) e os deixou como uma herança preciosa para a nação. O famoso Hadith de Thaqalayn, que foi ouvido de sua boca abençoada nesses dias, foi uma das mais importantes recomendações do Profeta à nação: "Deixo entre vós duas coisas preciosas: o Livro de Deus e minha linhagem." (1)

Nesses dias, o Profeta (S.A.A.S.) também criticou algumas pessoas que sofriam de desvios ideológicos e enfatizou a necessidade de aderir aos princípios da religião. Sua doença era tão grave que alguns companheiros pensaram que não haveria mais oportunidade para ouvir outras recomendações, mas o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) cumpriu sua missão profética até o último momento.

Os Últimos Versículos do Alcorão: Mensagens Eternas

Os últimos versículos que foram revelados ao Mensageiro do Islã (S.A.A.S.) foram os que esclareceram a responsabilidade da nação após sua morte. Um dos mais famosos desses versículos é o versículo 3 da Sura Al-Ma'idah: "Hoje, completei para vós a vossa religião." (2) Este versículo foi revelado no dia de Ghadir Khumm, após o anúncio do Comandante dos Crentes Ali (a.s.) como sucessor do Profeta, e indicava a conclusão da religião do Islã.

Além disso, alguns comentaristas xiitas acreditam que outros versículos, como o versículo 67 da Sura Al-Ma'idah, também foram revelados nesses dias. Este versículo, que enfatiza a importância de transmitir a liderança do Comandante dos Crentes Ali (a.s.), foi o complemento da missão do Mensageiro do Islã (S.A.A.S.). A revelação desses versículos nos últimos dias da vida do Profeta (S.A.A.S.) demonstra a importância do tópico da liderança e do papel do AhlulBayt (a.s.) na orientação da nação.

Os Momentos Finais: Últimas Vontades Eternas

Os momentos finais da vida do Mensageiro do Islã (S.A.A.S.) foram acompanhados por recomendações e últimas vontades que até hoje têm um lugar especial entre os muçulmanos. Uma das recomendações mais importantes foi a ênfase no respeito aos direitos das pessoas e em evitar a opressão. O Profeta (S.A.A.S.) disse: "Aquele que tem um direito sobre outro, que o cumpra antes que seja tarde demais." (3)

Nesses dias, o Profeta (S.A.A.S.) também enfatizou repetidamente a importância da oração como pilar da religião, dizendo: "A oração é o pilar da religião." (4) Essas recomendações mostram sua atenção especial aos princípios básicos da religião até os últimos momentos de sua vida.

Por fim, o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de amor por sua nação, deixou este mundo e confiou a responsabilidade de guiar a religião ao AhlulBayt (a.s.). Este momento não foi apenas o fim da revelação, mas o início de um novo período na história do Islã.

