O comandante-chefe do exército iraniano: As Forças Armadas do Irã estão totalmente preparadas para enfrentar as ameaças do inimigo

25 agosto 2025 - 02:15
News ID: 1719914
O comandante-chefe do Exército da República Islâmica do Irã, Major-General Amir Hatami, afirmou que hoje o Irã islâmico goza de uma posição privilegiada entre os países da região, e que o inimigo deve saber que os prósperos filhos do Exército da República Islâmica do Irã estão prontos, como no passado, para dar uma resposta ainda mais contundente e lamentável, com força e determinação, para punir qualquer agressor imprudente.

Reiterou que o Exército da República Islâmica do Irã deve manter-se sempre atualizado e aproveitar a valiosa experiência das guerras passadas, especialmente a guerra de 12 dias, para a identificação do inimigo, a identificação de ameaças e a autoidentificação.

Major-General Amir Hatami destacou que preparar-se para o futuro, considerar novas guerras e fortalecer as capacidades de defesa é uma tarefa séria, e que devem ser feitos esforços para manter a moral, a vitalidade e o empenho contínuo no caminho para a autoridade nacional.

