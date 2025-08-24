O comandante-chefe do exército iraniano: As Forças Armadas do Irã estão totalmente preparadas para enfrentar as ameaças do inimigo

Reiterou que o Exército da República Islâmica do Irã deve manter-se sempre atualizado e aproveitar a valiosa experiência das guerras passadas, especialmente a guerra de 12 dias, para a identificação do inimigo, a identificação de ameaças e a autoidentificação.

Major-General Amir Hatami destacou que preparar-se para o futuro, considerar novas guerras e fortalecer as capacidades de defesa é uma tarefa séria, e que devem ser feitos esforços para manter a moral, a vitalidade e o empenho contínuo no caminho para a autoridade nacional.

...................

308