A situação dos palestinos no Líbano e a posição de Mahmoud Abbas

Sob pressão dos Estados Unidos e do primeiro-ministro libanês, a pedido de Israel, Abbas recebeu ordens para retirar as armas dos campos palestinos. Cumprindo essa ordem, ele visitou o Líbano e se reuniu com autoridades libanesas, mas não visitou os campos nem os refugiados, que foram a espinha dorsal da revolução palestina na década de 1960. Tampouco visitou os cemitérios de Sabra e Chatila, onde estão enterradas as vítimas do genocídio ocorrido nesses campos.

Abbas expulsou do Fatah aqueles que se opuseram às suas decisões, substituindo-os por aqueles leais a ele, mas não necessariamente ao povo palestino. Seu plano de desarmar os campos no Líbano deixaria os palestinos desprotegidos e vulneráveis ​​ao Estado de Israel e seus aliados libaneses de direita.

A presença palestina no Líbano não se limita às armas: é uma história de mais de 100 anos. Muitas gerações nasceram em solo libanês, contribuindo para o desenvolvimento econômico, educacional e cultural do país. No entanto, a grande maioria dos palestinos no Líbano não pode exercer muitas profissões, pois estão proibidos de trabalhar em 64 atividades fora dos campos de refugiados.

Eles vivem e trabalham em condições desumanas, cercados pelo exército libanês; entrar ou sair dos campos requer permissão militar.

A solução para o problema das armas deve ser discutida dentro de uma estrutura de negociação mais ampla, incluindo direitos trabalhistas, educação, seguridade social, direitos de propriedade e segurança. Os palestinos no Líbano são residentes temporários, pois todos anseiam pelo direito de retornar às suas casas e propriedades, roubadas por Israel após a expulsão de 1948.

26/08/2025

Editorial da União Palestina da América Latina - UPAL

..................

308