Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA): Em tempos de guerra e crise, um dos ativos mais importantes de uma sociedade é a resiliência social. Resiliência significa a capacidade da sociedade de resistir às pressões, adaptar-se a condições difíceis e se reconstruir após as crises. Nestas circunstâncias, o papel dos pregadores e promotores culturais, como uma ponte entre o povo e os valores coletivos, é vital e muito influente.

1. Explicar o Conceito de Resiliência Social:

A resiliência social não se refere apenas à resistência física, mas também inclui a união nacional, a solidariedade social, a esperança no futuro e a confiança nos sistemas de governo. Os pregadores devem usar uma linguagem simples e exemplos concretos para explicar este conceito ao público. Por exemplo, podem usar histórias históricas como a resistência do povo iraniano na guerra imposta ou as recentes vitórias contra o regime sionista, para mostrar que a resiliência é parte da identidade e da cultura iraniano-islâmica.

2. Enfatizar a Unidade e a Solidariedade:

Em tempos de guerra, o inimigo tenta enfraquecer a sociedade por dentro, criando divisões e desespero. Os pregadores devem enfatizar a unidade e a solidariedade nacional. Versículos e narrações como "E agarrai-vos todos juntos ao laço de Deus e não vos separeis" (1) podem ser uma ferramenta poderosa para promover esses valores. Além disso, exemplos de cooperação popular em tempos difíceis, como a ajuda pública durante terremotos ou guerras, podem servir como um modelo prático de resiliência social.

3. Fortalecer a Esperança e a Confiança:

O desespero e o medo são os maiores inimigos da resiliência. Os pregadores devem fortalecer o moral do povo usando palavras de esperança e lembrando das promessas divinas. O versículo "Se Allah vos ajudar, ninguém vos poderá vencer" (2) pode ser uma grande fonte de esperança. Além disso, enfatizar as capacidades internas do Irã e as recentes vitórias contra o regime ocupante de Quds pode aumentar a confiança do povo nos sistemas de defesa e governo.

4. Promover a Cultura de Resistência e Sacrifício:

A resistência e o sacrifício são os pilares principais da resiliência social. Os pregadores devem promover a cultura do sacrifício apresentando exemplos como os mártires e os combatentes. As histórias de heróis de guerra, como o mártir General Qassem Soleimani, podem inspirar o povo a resistir às pressões. Além disso, enfatizar a responsabilidade coletiva na manutenção da segurança e do progresso do país pode fortalecer o senso de dever no povo.

5. Ensinar a Gestão do Estresse e da Crise:

Em tempos de guerra, o estresse e a ansiedade podem paralisar a sociedade. Os pregadores podem ajudar o povo a manter a calma, ensinando métodos de gestão do estresse baseados nos ensinamentos islâmicos, como a oração, a confiança em Deus e a paciência. Além disso, a ênfase no planeamento e na preparação para situações de crise pode fortalecer o senso de controlo e segurança no povo.

6. Enfrentar a Guerra Psicológica do Inimigo:

Nas guerras modernas, o inimigo usa a guerra psicológica como uma ferramenta poderosa. Os pregadores devem alertar o povo sobre os rumores, notícias falsas e tentativas de criar medo e desespero. A ênfase em obter informações de fontes confiáveis e em evitar a disseminação de notícias falsas pode tornar a sociedade mais resistente à guerra psicológica.

7. Enfatizar a Vitória Final:

Na visão islâmica, a vitória final pertence aos que buscam a verdade e aos oprimidos. Os pregadores devem encorajar o povo a se manter firme e a resistir, lembrando-lhes dessa promessa divina. Exemplos de vitórias históricas, como a vitória da Revolução Islâmica do Irã ou a derrota do regime sionista em guerras recentes, podem mostrar que a resiliência e a resistência são eficazes.

