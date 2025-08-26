Brasil recusa a nomeação do novo embaixador de Israel

Segundo fontes diplomáticas, Israel indicou Gali Dagan como novo embaixador em Brasília, mas o governo de Luiz Inácio Lula da Silva recusou a nomeação.

A medida se soma às críticas contundentes de Lula contra os crimes de Tel Aviv em Gaza, refletindo também o peso da mobilização social no país em apoio à causa palestina.

Em resposta, Israel decidiu reduzir o nível de suas relações com o Brasil, em mais um capítulo da escalada de tensões bilaterais. Analistas avaliam que o episódio reforça o distanciamento entre países latino-americanos e Tel Aviv diante da continuidade da ofensiva contra o povo palestino.

