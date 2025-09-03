Israel mata mais 113 palestinos em Gaza; 33 deles buscavam comida

O Ministério da Saúde de Gaza informou nesta quarta-feira, em comunicado, que, nas últimas 24 horas, um total de 113 corpos e 304 feridos chegaram aos centros médicos que ainda operam na Faixa sitiada.

O ministério especificou que, entre as vítimas fatais, ao menos 33, e, entre os feridos, cerca de 140, são provenientes de áreas próximas aos centros de distribuição de ajuda humanitária geridos por Israel e pelos Estados Unidos através da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), ou das imediações dos postos militares por onde passam os poucos caminhões que chegam com suprimentos ao enclave.

Atualizando o balanço de vítimas, o ministério de Gaza anunciou que o número de mortos desde o início dos ataques israelenses em 7 de outubro de 2023 chegou a 63.746, enquanto o de feridos alcançou 161.245.

A essa tragédia somam-se as mortes por fome: somente na terça-feira, seis pessoas, incluindo uma menina, morreram por desnutrição.

No total, 236 adultos e 131 menores perderam a vida por falta de alimentos na Faixa, onde o regime israelense controla todos os acessos e impede o fluxo regular da ajuda humanitária.

