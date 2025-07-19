  1. Home
Pezeshkian: Irã respeita a lei internacional, mas não se submete à força

19 julho 2025 - 22:11
News ID: 1709506
O presidente do Irã afirmou, em ligação telefônica com o primeiro-ministro da Armênia, que o país persa cumpre as leis internacionais, mas não aceitará pressões que violem os direitos de seu povo.

Durante a conversa, o presidente iraniano ressaltou o caráter pacífico do programa nuclear do Irã, lembrando que Teerã já demonstrou em várias ocasiões, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que suas atividades não têm como objetivo o desenvolvimento de armas atômicas, em conformidade com a fatwa do Líder Supremo que as proíbe.

No entanto, o chefe do Executivo denunciou que as retóricas contra o programa nuclear iraniano se baseiam em “acusações falsas, informações manipuladas e campanhas midiáticas”, reafirmando que o Irã não cederá diante de pressões injustas.

