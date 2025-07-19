Irã avalia várias opções diante das sanções ocidentais

“Se a pressão continuar, a retirada do Tratado de Não Proliferação (TNP), o enriquecimento de urânio acima de 60%, a produção e exportação de centrífugas avançadas e a ampliação da cooperação nuclear podem estar na agenda”, destacou neste sábado o porta-voz do Parlamento iraniano em entrevista à agência de notícias iraniana Tasnim.

Além disso, ele detalhou que, por enquanto, o Irã apenas suspendeu voluntariamente a aplicação do protocolo adicional de cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), mas continua sendo parte do Tratado de Não Proliferação (TNP) nuclear.

Quanto às ameaças da troika europeia (Alemanha, França e Reino Unido) de ativar o mecanismo Snapback, ele afirmou que os países europeus, após a retirada dos EUA do Plano de Ação Conjunta Global (JCPOA, na sigla em inglês) em 2015, não reagiram de forma independente e adotaram uma postura “passiva” diante das pressões do governo dos EUA, especialmente durante o segundo mandato de Donald Trump.

Ao mencionar as posturas da Europa em relação ao plano nuclear iraniano, ele ressaltou que a experiência passada demonstra que “negociar com a Europa é de pouca utilidade e, na prática, eles cumpriram integralmente as sanções dos Estados Unidos contra o Irã”.

Ele afirmou que, caso as sanções anteriores sejam reativadas, não haverá nenhuma mudança substancial no status das sanções contra o Irã. O país “já está sob as sanções internacionais mais severas”, acrescentou.

Ao destacar que a resposta do Irã na recente guerra imposta de 12 dias foi uma lição para os inimigos, ele advertiu os países ocidentais de que qualquer ação que tente aumentar a pressão contra o Irã “terá uma resposta decisiva e lamentável”.

O Mecanismo de Reversão (Snapback), previsto na Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), permite a reinstauração automática de todas as sanções em caso de “descumprimento”, embora o Irã questione sua legitimidade por considerá-lo uma ferramenta política arbitrária.

O Irã, em diversas ocasiões, destacou que a ativação do chamado “mecanismo Snapback” apenas complicaria as negociações nucleares.

...................

308