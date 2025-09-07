Líder do Irã: É necessário enfrentar os crimes em Gaza rompendo os laços com Israel

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Durante seu discurso, ele enfatizou a necessidade de fortalecer os componentes da força e da dignidade nacionais, descrevendo o “problema da subsistência do povo” como um dos mais importantes do país. Nesse sentido, estendeu seu agradecimento especial ao presidente e aos membros do governo pelos esforços contínuos para resolver os problemas do país.

O ayatollah Khamenei também destacou a necessidade de que o governo adote medidas mais sérias para controlar o mercado e dissipar a preocupação da população com a alta descontrolada dos preços das matérias-primas.

Ele ofereceu importantes recomendações sobre a necessidade de “promover um clima de esforço, trabalho e esperança” em vez de “um estado de nem guerra nem paz”, impulsionar a produção, acompanhar as decisões até obter resultados, aproveitar oportunidades para gerar consenso e realizar tarefas importantes, resolver o problema da habitação, evitar desperdícios — especialmente nas agências governamentais — e direcionar a atenção de funcionários, escritores e oradores para a tarefa de destacar as verdadeiras forças e inspirar esperança.

Em outra parte de seu discurso, o Líder da Revolução se referiu aos crimes israelenses, afirmando: “Devemos enfrentar os desastres que estão sendo perpetrados pelo malicioso e odioso regime sionista em Gaza”.

Ele explicou que o regime sionista enfrenta atualmente um isolamento internacional e que poderia sofrer um isolamento ainda maior. Nesse sentido, destacou que os países islâmicos devem romper seus vínculos comerciais e até mesmo políticos com o regime israelense.

