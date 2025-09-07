Iêmen anuncia sucesso de sua grande operação com drones contra Israel

O porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, o general de brigada Yahya Sari, divulgou neste domingo um comunicado informando os detalhes da operação com drones de larga escala contra alvos sionistas.

“A Força Aérea realizou uma operação militar em grande escala com vários drones, atingindo numerosos alvos nas regiões de Negev, Umm al-Rashrash (Eilat), Ascalão, Ashdod e Jafa (Tel Aviv), nos territórios ocupados”, afirmou o porta-voz militar.

Ele especificou que a operação incluiu um drone que atacou diretamente o Aeroporto Ramon, provocando seu fechamento e a interrupção do tráfego aéreo. Além disso, três drones atacaram dois alvos militares sensíveis no Negev. Um drone atingiu um alvo crítico em Ascalão, outro impactou o Aeroporto Ben Gurion e mais dois drones atingiram um alvo crítico na região de Ashdod”, explicou.

Nesse sentido, as Forças Armadas do Iêmen enfatizaram que a operação atingiu seus objetivos com sucesso. Eles destacaram que os sistemas de interceptação sionistas e americanos não conseguiram detectar nem rastrear nenhum dos drones.

Além disso, dedicam o sucesso desta operação ao povo de Gaza e seus combatentes. Ressaltam que a realizaram em resposta aos crimes de genocídio e fome cometidos pelo inimigo sionista contra os gazatinos.

O Exército iemenita, ao assegurar que continuará com suas operações contra o regime sionista, alertou as companhias aéreas internacionais de que os aeroportos dentro da Palestina ocupada não são mais seguros. Qualquer tráfego nesses locais estará sujeito ao risco de ataque.

De acordo com o comunicado, o Iêmen está desenvolvendo suas armas para aumentar sua eficácia e eficiência. Nos próximos dias, revelará mais informações sobre sua capacidade de atacar alvos sensíveis do regime sionista.

Esta declaração foi emitida após veículos de comunicação relatarem nesta tarde que um ataque com drones iemenitas havia atingido os territórios ocupados.

O Iêmen intensificou suas ofensivas contra o regime sionista após este assassinar o primeiro-ministro iemenita, Ahmed Ghaleb al-Rahwi, e vários de seus ministros, em ataques aéreos realizados em 28 de agosto em Sana, a capital. O Governo e as Forças Armadas do Iêmen prometeram vingar o crime, fazendo com que os agressores “paguem um alto preço”.

Desde novembro de 2023, o Iêmen realizou uma série de operações contra o regime sionista. Atacou com drones e mísseis alvos estratégicos israelenses nos territórios palestinos ocupados e navios vinculados a Israel nos mares que cercam a Península Arábica. Essas ações foram em resposta à guerra genocida do regime sionista, que até o momento deixou 64.368 palestinos mortos.

................

308