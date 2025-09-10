Movimento Mulheres pela Paz na Palestina entrega dossiê ‘SOS Palestina Livre’ em encontro Irã-Brasil

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Movimento Mulheres pela Paz na Palestina, diante da tragédia humanitária em curso — especialmente na Faixa de Gaza — e da urgência de ampliar a mobilização e a conscientização sobre esse cenário, teve a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nesta ocasião, uma cópia do Dossiê "SOS Palestina Livre".

A versão entregue é fiel ao exemplar dado em mãos ao Exmo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 29 de maio de 2025.

O Dossiê SOS Palestina Livre é fruto de um esforço coletivo por justiça, solidariedade e libertação do povo palestino. Representa o compromisso com a unidade e a mobilização internacional – uma iniciativa dos(as) Formadores(as) de Opinião de Consciência.

A coleta de assinaturas permanece ativa até que os objetivos do Dossiê sejam alcançados. “Nós, palestinos e palestinas, sustentamos uma fé inabalável na resistência, na dignidade e na sobrevivência de nosso povo, convictos de que cumprimos uma missão maior: a da evolução da humanidade e da proteção da vida em todas as suas formas”, destacou o movimento.

Claude Fahd Hajjar, conselheira da Presidência da Federação de Entidades Americano-Árabes (Fearab América), entregou o dossiê SOS Palestina Livre ao Sheikh Mohammed Mahdi Imani Pour, vice-ministro da Cultura e presidente da Organização Islâmica de Cultura e Comunicação do Irã, ao Sheikh Ali Reza Mirjalili, adido cultural da Embaixada do Irã no Brasil, e ao Sheikh Hossein Khaliloo, líder do Centro Islâmico Imam Al Mahdi de Diálogo no Brasil (CIADB).

Na ocasião, a professora Amyra El Khalili, representando o Movimento Mulheres pela Paz na Palestina, presenteou o Sheikh Mohammed Mahdi Imani Pour e o Sheikh Ali Reza Mirjalili com um exemplar do livro Flor do Deserto – Poemas e Reflexões sobre a Palestina, de Mustapha Elmadani, com direção editorial e artística de Alexandre Rocha.

O gesto ocorreu durante o encontro “Conhecimento e Cultura: Pontes para a Paz entre as Nações Irã-Brasil”, realizado em 6 de setembro de 2025, no Hotel Laghetto Stilo, em São Paulo.

