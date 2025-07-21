Iêmen lança ataques com drones contra cinco alvos estratégicos israelenses

O porta-voz do Exército iemenita, general de brigada Yahya Sari, destacou que a unidade de drones do Iêmen realizou uma operação militar de alto nível contra o aeroporto Ben Gurion, assim como outro alvo militar na região de Jafa (Tel Aviv), nos territórios ocupados.

Ele também afirmou que as forças iemenitas alvejaram o porto de Eilat (Umm al-Rashrash), o aeroporto Ramon e um alvo vital na região de Ashdod, nos territórios palestinos ocupados.

Sari também ressaltou que as Forças Armadas do Iêmen estão preparadas para enfrentar qualquer agressão que “tente impedi-las de cumprir seu dever religioso, moral e humanitário para com o povo palestino.”

“Nossas operações não cessarão até que a agressão contra Gaza seja interrompida e o cerco a ela seja levantado”, acrescentou.

