Irã e Rússia realizarão exercícios navais conjuntos no Mar Cáspio

De acordo com um relatório da agência de notícias iraniana Tasnim, o exercício combinado de resgate marítimo CASAREX-2025 será realizado no Mar Cáspio a partir de segunda-feira, com a participação de navios das Marinhas da República Islâmica do Irã e da Federação da Rússia, sob a coordenação da Frota do Norte da Marinha iraniana.

Sob o lema “Juntos por um mar Cáspio seguro e protegido”, as manobras serão realizadas com a participação das forças navais do Exército da República Islâmica do Irã, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), da Polícia da República Islâmica e da Marinha da Federação da Rússia, além de observadores dos países litorâneos do Mar Cáspio.

Segundo o relatório, o objetivo dos exercícios é aumentar o nível de segurança marítima e a cooperação entre as forças navais dos países litorâneos do Mar Cáspio.

