Declaração conjunta de 25 países: “A guerra em Gaza deve acabar agora!”

“Nós (...) nos reunimos para enviar uma mensagem simples e urgente: a guerra em Gaza deve cessar imediatamente”, afirmam os signatários em comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira, denunciando que “o sofrimento dos civis em Gaza atingiu novos níveis”.

A declaração critica o atual modelo de distribuição de ajuda, implementado por Israel em Gaza, qualificando-o como “perigoso” e fator de instabilidade, além de denunciar que “priva os gazenses de sua dignidade humana”.

“Condenamos a distribuição gradual de ajuda e o assassinato desumano de civis, incluindo crianças, que buscam satisfazer suas necessidades mais básicas de água e alimentos”, repudiaram.

Nesse sentido, a declaração insta Israel a levantar as restrições à ajuda e permitir que as agências da ONU operem livremente.

