  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Mais de 18.500 soldados israelenses ficaram feridos na guerra em Gaza

24 julho 2025 - 02:05
News ID: 1710813
Mais de 18.500 soldados israelenses ficaram feridos na guerra em Gaza

Mais de 18.500 membros das forças de ocupação israelenses ficaram feridos desde o início da ofensiva contra a Faixa de Gaza. Desse total, 12.500 sofreram ferimentos físicos, enquanto mais de 10.000 apresentaram traumas psicológicos e estresse pós-traumático.

De acordo com o relatório divulgado pelo Canal 12 israelense, 33% dos ferimentos físicos estavam localizados nas extremidades, 13% na cabeça, olhos e orelhas, e sete por cento afetaram a coluna, o pescoço e as costas. Esses números refletem a intensidade doscombates e a gravidade das baixas no exército israelense.Enquanto isso, o diário israelense Maariv relatou na segunda-feira uma escassez de 300 oficiais nas forças terrestres, especialmente no corpo de engenharia, onde há uma grave escassez de líderes de pelotão e especialistas em desarmamento de bombas.

O analista militar Avi Ashkenazi disse ao Maariv que o tamanho atual do exército não corresponde ao escopo de suas operações, estimando um déficit de pelo menos 7.500 combatentes e 2.500 agentes de apoio.

...............

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha