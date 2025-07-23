Mais de 18.500 soldados israelenses ficaram feridos na guerra em Gaza

De acordo com o relatório divulgado pelo Canal 12 israelense, 33% dos ferimentos físicos estavam localizados nas extremidades, 13% na cabeça, olhos e orelhas, e sete por cento afetaram a coluna, o pescoço e as costas. Esses números refletem a intensidade doscombates e a gravidade das baixas no exército israelense.Enquanto isso, o diário israelense Maariv relatou na segunda-feira uma escassez de 300 oficiais nas forças terrestres, especialmente no corpo de engenharia, onde há uma grave escassez de líderes de pelotão e especialistas em desarmamento de bombas.

O analista militar Avi Ashkenazi disse ao Maariv que o tamanho atual do exército não corresponde ao escopo de suas operações, estimando um déficit de pelo menos 7.500 combatentes e 2.500 agentes de apoio.

