Irã está entre as cinco maiores potências mundiais no setor aeroespacial, afirma Qalibaf

O chefe do Poder Legislativo iraniano fez essas declarações nesta quinta-feira, durante a cerimônia que marcou os 40 dias de luto pelos mártires da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica (CGRI), realizada no complexo educacional e cultural Imam Reza (a.s.).

Qalibaf destacou que “os mártires como Ali Hayizadeh, Mohammad Baqeri, Ali Tehranchi e Mohammad-Reza Mansuri vieram todos do seio do povo e permaneceram firmes pelo povo; essa cultura aprendemos com o Alcorão e crescemos dentro da civilização iraniana e monoteísta. A nação iraniana é uma nação com uma longa história e uma cultura divina, que os inimigos tentam enfraquecer e subjugar por meio de sanções e ameaças políticas, militares e de segurança”.

Acrescentou ainda: “O mártir Ali Hayizadeh, após a operação ‘Promessa Verdadeira 2’, dizia: ‘Rezem para que Deus me conceda mais alguns meses de vida, para que possamos desenvolver essa capacidade ao nível de várias décadas’”.

Por fim, o mais alto parlamentar iraniano assegurou que o caminho dos mártires continuará.

