Aiatolá Hamedani Escreve ao Papa, Pede Pressão para Acabar com 'Cerco e Fome' em Gaza

Em uma carta dirigida ao Papa Leão XIV, a autoridade religiosa iraniana Aiatolá Noori Hamedani condenou as políticas israelenses em Gaza, observando que o regime está cometendo crimes de guerra e empurrando a população palestina em direção à fome em massa sob um bloqueio total.

"Como você sabe, Gaza é uma terra sitiada que agora se tornou um símbolo do sofrimento humano diante da opressão e injustiça", escreveu Hamedani. "Enquanto o mundo assiste às mortes diárias de crianças, mulheres e homens inocentes devido à fome, sede e falta de medicamentos, o regime sionista continua seu bloqueio total, impedindo a entrada de alimentos e ajuda humanitária—criando um desastre sem precedentes na história moderna."

Ele acrescentou que tais atrocidades não são apenas moralmente indefensáveis, mas também violam valores religiosos e o direito internacional. "Esta conduta é categoricamente condenada de um ponto de vista humano, religioso, moral e legal", disse ele.

Citando ensinamentos religiosos compartilhados, Hamedani enfatizou que tanto o Islã quanto o Cristianismo consideram ajudar os famintos e proteger os inocentes como obrigações divinas. "Nos ensinamentos de Cristo, ajudar os necessitados é um dever sagrado. A Torá também enfatiza justiça e compaixão", escreveu ele. "Da perspectiva das religiões divinas, privar as pessoas de alimento é uma injustiça flagrante que desafia a vontade de Deus."

O clérigo descreveu ainda o bloqueio e a negação de alimentos e medicamentos como "um crime imperdoável", alertando que o direcionamento deliberado de civis e a obstrução do socorro humanitário violam os princípios básicos da decência humana. "Isso não é apenas imoral e desumano, mas, baseado no direito internacional credível, constitui um crime de guerra", disse ele.

Hamedani pediu ação global, convocando instituições religiosas, grupos de direitos humanos e nações mundiais a se posicionarem contra o sofrimento em Gaza. "Este não é um momento para silêncio. O povo de Gaza precisa de vozes levantadas em seu nome. O mundo não deve ser cúmplice neste crime."

Sua carta veio quando oficiais de saúde em Gaza confirmaram que pelo menos 10 palestinos a mais morreram de fome na quarta-feira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortos por causas relacionadas à desnutrição desde que o ataque de Israel começou em outubro de 2023 subiu para 111—21 deles crianças menores de cinco anos.

Ataques aéreos israelenses também continuaram em todo o enclave, matando mais de 100 pessoas nas últimas 24 horas, incluindo 34 indivíduos que supostamente estavam esperando ajuda humanitária.

Dados da ONU mostram que as forças israelenses mataram a tiros mais de 1.000 palestinos nos últimos meses próximo a pontos de distribuição de alimentos. Organizações de ajuda dizem que suprimentos essenciais permanecem presos fora das fronteiras de Gaza devido às restrições israelenses.

"A fome em massa está se espalhando", alertou uma coalizão de 111 grupos de ajuda, incluindo Mercy Corps e Refugees International. "Toneladas de alimentos, água limpa e suprimentos médicos ficam intocados do lado de fora de Gaza, enquanto grupos de ajuda são impedidos de acessá-los."

Oficiais da ONU disseram que Israel havia interrompido completamente a entrada de ajuda em março e só permitiu entregas limitadas começando em maio, principalmente através da controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF) apoiada pelos EUA.

Desde 7 de outubro de 2023, pelo menos 59.219 palestinos—a maioria mulheres e crianças—foram mortos em ataques israelenses, segundo as autoridades de saúde de Gaza. A ofensiva arrasou grande parte do território, deslocando quase todos os seus 2,2 milhões de residentes.

