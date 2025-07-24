O Barzakh é para todas as pessoas ou apenas para um grupo delas?

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): A vida no Barzakh é abrangente e inclui todos os mortos, ou é apenas para um grupo de pessoas?

O Barzakh é um mundo que, de acordo com o Alcorão (1) e as narrativas (2), é a fase intermediária entre este mundo e o Dia da Ressurreição, e o ser humano continua sua vida nesse mundo após a morte (3). Nesse sentido, o Barzakh é como uma caravana ou uma parada temporária para a jornada rumo à eternidade. Enquanto a Ressurreição não tiver sido estabelecida e a trombeta não tiver sido soada, os seres humanos estarão no Barzakh; mas se todos os mortos estão no Barzakh ou não, é um tópico que abordaremos a seguir.

Ponto Um: Abrangência do Barzakh

Considerando os versículos relacionados ao Barzakh e ao mundo após a morte, parece que o Barzakh é abrangente e universal; ou seja, aparentemente todos os seres humanos, após a morte, são transferidos para o Barzakh. Conforme os versículos 99 e 100 da Surah Al-Mu'minun, os descrentes pedem para retornar ao mundo e praticar boas ações. Então, ao rejeitar o pedido deles, é mencionado que:

"...E por trás deles há um Barzakh até o dia em que forem ressuscitados." (Sura Al-Mu'minun, 23:100)

Essa interpretação dos versículos do Alcorão é confirmada por grandes figuras como o Imam Khomeini (que a misericórdia de Deus esteja com ele). Ele diz: "O Barzakh é para todos, e os habitantes do Barzakh têm uma existência barzaquiana... O mundo do Barzakh também é um estágio obrigatório da existência e é obrigatório para todos" (4).

Da mesma forma, Sadr al-Muta'allihin chamou o Barzakh de Ressurreição Menor (5) e o considera universal. Em sua opinião, os mundos estão limitados ao mundo material (dunya), ao mundo imaginal (barzakh) e ao mundo inteligível (akhirah). E como a alma e o espírito humano não perecem após a morte, nem permanecem neste mundo, nem são transferidos para o outro mundo, então eles se estabelecem em um lugar intermediário chamado Barzakh (6).

Ponto Dois: As Condições dos Habitantes do Barzakh

As almas que habitam o Barzakh são de três tipos: um grupo de crentes puros, um grupo de descrentes puros e um grupo de pessoas medianas e enfraquecidas (mustadafin) (7).

A vida no Barzakh para os crentes puros pode ser entendida pela vida e sustento dos mártires no Barzakh (8), pela companhia e igualdade dos crentes e dos especiais com os profetas, os verazes (siddiqin), os mártires e os justos (9), e também pelo desejo de Habib An-Najjar de que seus parentes soubessem de sua condição (10).

Da mesma forma, a vida no Barzakh dos descrentes puros é entendida pelo versículo: "O Fogo! A ele serão expostos, de manhã e à noite. E no Dia em que a Hora for estabelecida (será dito): 'Fazei entrar a gente de Faraó no mais severo dos castigos!'" (11).

Quanto ao grupo que faz parte dos medianos e enfraquecidos, aparentemente – de acordo com a opinião de alguns exegetas como o Aiatolá Makarem Shirazi – eles passam pelo mundo do Barzakh em uma espécie de estado de inconsciência (12). Versículos da Surah Taha (13) relatam sobre aqueles que, ao serem ressuscitados, não sabem quanto tempo permaneceram no túmulo, a ponto de alguns pensarem que ficaram dez dias e outros, um dia; isso mostra que seu tormento ou bênção não foi contínuo e permanente; caso contrário, não teriam cometido um erro ao determinar quanto tempo permaneceram no túmulo (14).

Essa inconsciência e ambiguidade são tamanhas que, mesmo no túmulo, não são questionados e são deixados (15). No Alcorão Sagrado, esse grupo é mencionado como "aqueles que aguardam a ordem de Deus" (16) e "os enfraquecidos" (17), que, assim que morrem e entram no Barzakh, não são questionados e suas contas não são revisadas; em vez disso, suas contas são adiadas até o Dia da Ressurreição e deixadas à vontade e decisão de Deus, para que Ele os castigue ou perdoe seus pecados (18).

Conclusão:

O Barzakh é uma parada entre este mundo e o Dia da Ressurreição, onde todas as almas habitam após a morte até que chegue a hora da Ressurreição. Aparentemente, o Barzakh é abrangente e ninguém está isento dele; entretanto, as condições dos habitantes do Barzakh são diferentes, e um grupo de pessoas, consideradas das classes enfraquecidas e medianas, permanece no Barzakh em estado de inconsciência até o início da Ressurreição.

