Discursos do Nahj al-Balagha (13): Os Sinais da Cidade Amaldiçoada!

o Discurso 13 do Nahj al-Balagha faz parte do sermão do Comandante dos Fiéis (A.S.) dirigido aos habitantes de Basra após a Batalha de Jamal. Embora Sayyed Razi tenha selecionado apenas três parágrafos deste discurso, o texto completo pode ser encontrado nos livros "Amali Sheikh Tusi", "Al-Jamal Sheikh Mufid", "Tafsir Qomi" e "Uyun al-Akhbar Ibn Qutaybah Dinawari", a maioria dos quais foi compilada antes de Sayyed Razi. Além disso, parece que Sayyed Razi incluiu outras partes deste discurso ou outras declarações do Comandante dos Fiéis (A.S.) aos moradores de Basra em outras seções do Nahj al-Balagha, como o Discurso 14 do Nahj al-Balagha.

Em uma classificação geral, o conteúdo deste discurso pode ser dividido em três seções: na primeira parte, as qualidades internas do povo de Basra; na segunda parte, as características ambientais desta cidade; e na terceira parte, o futuro desta cidade e as previsões de Imam Ali (A.S.) sobre ela e seus repetidos afogamentos devido a inundações, para os quais os comentaristas do Nahj al-Balagha mencionaram vários exemplos históricos de afogamentos de Basra em diferentes séculos islâmicos.

A segunda seção descreve as características ambientais desta cidade e os efeitos do clima e do ambiente sobre as qualidades morais de seu povo, cuja análise está fora do escopo deste artigo.

A parte importante deste texto parece ser a análise das qualidades morais dos indivíduos desta cidade. A presença dessas características nas pessoas de qualquer cidade pode transformar essa cidade em um lugar onde a vida leva ao pecado, e o resultado de se afastar dela é a proximidade da misericórdia de Deus:

"O QUE PERMANECE ENTRE VÓS ESTÁ PRESENTE EM SEUS PECADOS; E AQUELE QUE SE AFASTA DE VÓS É ALCANÇADO PELA MISERICÓRDIA DE SEU SENHOR."

Neste discurso, o Imam descreve as características espirituais desta cidade amaldiçoada da seguinte forma:

Quando os seres humanos se inclinam para as mulheres, sem considerar sua identidade divina e humana, e apenas com um olhar sexual ou desejos carnais, deve-se dizer que se tornaram seus soldados:

"VOCÊS ERAM OS SOLDADOS DA MULHER."

Além disso, quando os desejos animais dominam a identidade humana e a vida é vivida como a dos quadrúpedes – em comer e em luxúria, sem atenção à eternidade –, essa descrição de Imam Ali (A.S.) se aplica à pessoa:

"E SEGUIDORES DO ANIMAL, QUE QUANDO GEMEIA, VOCÊS RESPONDAM, E QUANDO FOI SACRIFICADO, FUGIRAM."

As pessoas que possuem essas duas qualidades, com o tempo, desenvolvem outras três qualidades, sobre as quais o Imam continua dizendo:

"SUAS MORAIS SÃO INFERIORES, SEUS PACTOS SÃO QUEBRADIÇOS, E SUA RELIGIÃO É HIPOCRISIA."

É natural que, se o povo de qualquer terra possuir essas cinco qualidades, a possibilidade de uma vida de fé nessa terra não será facilmente possível, e deve-se considerar esse lugar como a terra dos amaldiçoados.

