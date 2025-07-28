Ataques israelenses matam 63 civis em Gaza apesar da "pausa humanitária"

O exército israelense anunciou no domingo que suspenderia temporariamente as operações militares diariamente, das 10h às 20h (07h–17h GMT), nas regiões do centro e norte de Gaza, incluindo al-Mawasi, Deir al-Balah e a cidade de Gaza. Também prometeu abrir corredores humanitários designados para a passagem de comboios com alimentos e medicamentos entre 6h e 23h (horário local).

No entanto, poucas horas após o primeiro dia das “pausas humanitárias”, Israel retomou seus ataques aéreos contra Gaza e atingiu uma padaria. “Houve um ataque aéreo sobre a cidade de Gaza, e esta é uma das áreas designadas como seguras, onde as forças israelenses deveriam suspender suas operações militares”, informou a emissora catariana Al Jazeera.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que mais seis palestinos, incluindo duas crianças, morreram por causas relacionadas à fome nas últimas 24 horas, elevando para 133 o número de mortes por inanição desde outubro de 2023.

Entre os mortos estava Zainab Abu Haleeb, de cinco meses de idade, que faleceu por desnutrição no hospital Nasser.

Apesar das crescentes evidências de fome extrema, Israel continua negando a existência de uma situação de fome generalizada em Gaza, mas as cenas de desespero contradizem as declarações oficiais.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) declarou no domingo que um em cada três residentes de Gaza está há dias sem comer, e que quase 500 mil pessoas enfrentam condições semelhantes à fome extrema.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 88 palestinos morreram e 374 ficaram feridos em ataques israelenses apenas nas últimas 24 horas.

Desde o início da guerra de Israel contra Gaza, em outubro, pelo menos 59.821 palestinos perderam a vida e mais de 144 mil ficaram feridos.

