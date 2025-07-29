Personalidades no Nahj al-Balagha 3 / Profeta Abraão (A.S.) no Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA), os tópicos relacionados ao Profeta Abraão (A.S.) são mencionados no Sermão 94, Carta 27 e Aforismo 96 do Nahj al-Balagha, citados pelo Imam Ali (A.S.). Além disso, os nomes de seus dois filhos, Profeta Ismael (A.S.) e Profeta Isaac (A.S.), são mencionados no Sermão 192 do Nahj al-Balagha.

Em todos os casos em que o Imam Ali (A.S.) se refere ao Profeta Abraão (A.S.) no Nahj al-Balagha, ele aborda a relação entre Abraão e o Profeta Muhammad (S.A.A.S.). Naturalmente, dada a relação de primo entre o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) e o Amir al-Mu'minin (A.S.), este último também descende do Profeta Abraão (A.S.).

No Sermão 94, o Imam Ali (A.S.), referindo-se ao Profeta Abraão (A.S.), fala sobre a linhagem do Profeta Muhammad (S.A.A.S.), afirmando: «حَتَّی أَفْضَتْ کَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی إِلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَأَعَزِّ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِی صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِیَاءَهُ وَانْتَجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ. عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ وَأُسْرَتُهُ خَیْرُ الْأُسَرِ وَشَجَرَتُهُ خَیْرُ الشَّجَرِ» – "Até que a dignidade da profecia de Deus, o Exaltado, alcançou Muhammad (S.A.A.S.). Ele o fez surgir da melhor das origens e das mais nobres das raízes, de uma árvore da qual Ele revelou Seus profetas e de onde Ele escolheu Seus guardiões fiéis. Sua prole é a melhor das proles, Sua família é a melhor das famílias, e Sua árvore é a melhor das árvores."

Na Carta 28, endereçada a Mu'awiyah, o Imam Ali (A.S.), ao se referir às virtudes dos Banu Hashim e ao passado ignóbil da família Banu Umayyah, em resposta às suas falsas alegações sobre a relação com o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) e a prioridade no califado, responde da seguinte forma: «وَقَوْلُهُ تَعَالَی "إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ"؛ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَی بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَی بِالطَّاعَةِ» – "E a palavra do Altíssimo: 'Certamente, os mais próximos de Abraão são aqueles que o seguiram, e este Profeta, e aqueles que creram; e Deus é o Protetor dos crentes.' Nós somos, às vezes, mais dignos pela parentesco, e outras vezes, mais dignos pela obediência."

No entanto, além dessa auto-exaltação, que é um dever de todo muçulmano ao confrontar inimigos, no Aforismo 96, enfatizando o versículo 68 da Surah Ali 'Imran, ele considera a manutenção da relação de parentesco com o Profeta Abraão (A.S.) e o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) condicionada à obediência a Deus e à submissão ao Mensageiro de Deus (S.A.A.S.). Ele afirma que quem for mais obediente é mais próximo do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.): «وَقَالَ (ع): إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالْأَنْبِیَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ؛ ثُمَّ تَلَا "إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا" الْآیَةَ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ (ص) مَنْ عَصَی اللَّهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ» – "E ele disse (A.S.): 'Os mais próximos dos profetas são aqueles que mais sabem sobre o que eles trouxeram.' Então ele recitou este versículo: 'Certamente, os mais próximos de Abraão são aqueles que o seguiram, e este Profeta, e aqueles que creram.' Então ele disse: 'O amigo de Muhammad (S.A.A.S.) é aquele que obedece a Deus, mesmo que sua carne e sangue estejam distantes, e o inimigo de Muhammad (S.A.A.S.) é aquele que desobedece a Deus, mesmo que seu parentesco seja próximo.'"

Seyed Ali Asghar Hosseini / ABNA