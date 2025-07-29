Personalidades no Nahj al-Balagha 4 / Profeta Moisés (A.S.) no Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA), o Profeta Moisés (A.S.) é um dos maiores profetas divinos, cuja história de nascimento, comissionamento, profecia e missão é mencionada em mais de 450 versículos do Sagrado Alcorão, e alguns comentaristas consideram um sexto dos versículos do Alcorão relacionados à descrição dos eventos de sua vida entre o povo de Israel.

No Nahj al-Balagha, em Sabedoria 317 e também nos Sermões números 4, 106, 182 e Sermão 192, partes da vida do Profeta Moisés (A.S.) são descritas. Além disso, o nome de seu estimado irmão, Harun (A.S.), e o Faraó são mencionados apenas uma vez cada no Sermão 192. Este sermão é o mais longo do Nahj al-Balagha e é conhecido como Sermão Qas'ah.

No Sermão 4, referindo-se aos versículos 67 e 68 da Surah Taha, o Imam Ali (A.S.) explica a razão do medo do Profeta Moisés (A.S.) da magia dos feiticeiros do Faraó como "o domínio dos ignorantes e o governo dos extraviados": «لَمْ یُوجِسْ مُوسَی علیه‌السلام خِیفَةً عَلَی نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ اَلْجُهَّالِ وَ دُوَلِ اَلضَّلاَلِ، Musa (A.S.) não temeu por sua vida, mas sim o domínio dos ignorantes e os governos desviados.» Neste sermão, enquanto se refere a seus próprios esforços para guiar a sociedade, ele finalmente menciona esta parte da vida do Profeta Moisés (A.S.) e expressa uma semelhança entre os dois com eloquência e o uso da figura de linguagem da analogia.

O Imam Ali (A.S.) também, no Sermão 160, referindo-se ao versículo 24 da Surah Al-Qasas, apresenta a simplicidade de vida como um dos atributos dos profetas e convida as pessoas a segui-los. Neste sermão, ele fala sobre a simplicidade de vida do Profeta Jesus (A.S.), do Profeta Davi (A.S.) e do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), e sobre a simplicidade de vida do Profeta Moisés (A.S.) ele diz: «وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ، حَیْثُ یَقُولُ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ اَللَّهِ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْزاً یَأْکُلُهُ لِأَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ بَقْلَةَ اَلْأَرْضِ وَ لَقَدْ کَانَتْ خُضْرَةُ اَلْبَقْلِ تُرَی مِنْ شَفِیفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ تَشَذُّبِ لَحْمِهِ. Se quiseres, além do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), considera Moisés, o Interlocutor de Deus (A.S.), outro de teus guias, que disse: 'Ó meu Senhor, eu sou necessitado de todo o bem que me enviaste.' Por Deus, Moisés não pediu a Deus senão um bocado de pão para comer, pois ele comia da vegetação da terra, e ele estava tão magro e sem carne que a verdura daquela erva que ele havia comido era visível através da pele fina de seu estômago.»

No Sermão 192, ao descrever o diálogo entre o Profeta Moisés (A.S.) e o Faraó, ele apresenta a razão para não conceder vastas riquezas aos profetas como "a eliminação do teste divino e a perda de significado da criação". É claro que esta razão também se aplica aos seguidores dos profetas e santos divinos; em outras palavras, os crentes também são testados pela pobreza aparente. A menção desses pontos em um tempo em que o mundanismo e o desejo de acumular riquezas haviam se tornado uma prática social indica a importância fundamental e essencial dessas palavras.

Ele também responde a dúvidas usando a história da vida do Profeta Moisés (A.S.). Por exemplo, em Sabedoria 317, em resposta à zombaria de um judeu sobre as disputas após a morte do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), ele descreve, com base no versículo 138 da Surah Al-A'raf, uma breve história que condena essa nação e as disputas durante a vida do Profeta Moisés (A.S.).

Além disso, para dissipar dúvidas e prevenir desvios doutrinários, ele fala sobre a maneira como Deus conversou com o Profeta Moisés (A.S.) no Sermão 182, dizendo: «اَلَّذِی کَلَّمَ مُوسَی تَکْلِیماً وَ أَرَاهُ مِنْ آیَاتِهِ عَظِیماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ, Deus, que falou com Moisés diretamente e mostrou a ele de Seus grandes sinais, mas sem órgãos e ferramentas para usar, sem a mediação de uma fala que venha da garganta e da úvula.»