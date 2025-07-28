Naftali Bennett: A posição de Israel está entrando em colapso

"A situação diplomática e midiática de Israel está desmoronando, assim como aconteceu em 7 de outubro de 2023", destacou o ex-primeiro-ministro sionista nesta segunda-feira.

Ele acrescentou:“Os ministros do gabinete, com uma série de declarações estúpidas — como ‘vamos destruir Gaza’ ou ‘devemos lançar uma bomba nuclear sobre Gaza’ — que estão sendo citadas até mesmo nos Estados Unidos, estão tentando obter ganhos políticos junto à sua base entre os israelenses, prejudicando a segurança de Israel. Essas declarações estão nos causando um sério dano. Precisamos substituir este gabinete o mais rápido possível.”

Bennett alertou os líderes políticos e militares do regime sionista:“Prolongar a guerra em Gaza como se tivéssemos todo o tempo do mundo está nos causando um grave prejuízo. Como é possível que, quase dois anos depois, o HAMAS ainda nos imponha condições? A única saída para esta crise é substituir este gabinete destrutivo por outro e iniciar um novo caminho.”

