Representantes de 60 países participam da conferência internacional “Chamado de Al-Aqsa” em Karbala

O evento, reportado pelo meio Al-Ahd, tem como objetivo analisar a situação na Palestina, reforçar a defesa de Al-Quds e expressar apoio à causa palestina. Al-Quds, considerada a terceira cidade mais sagrada do mundo islâmico depois de Meca e Medina, abriga a mesquita de Al-Aqsa — símbolo central da identidade religiosa e política dos muçulmanos.

Desde a ocupação israelense de Jerusalém Oriental em 1967, a cidade tem sido palco de crescentes tensões, impulsionadas por políticas de judaização e restrições impostas ao acesso aos locais sagrados. A conferência — cuja primeira edição, em 2021, estabeleceu um elo entre a Resistência palestina e o legado do Imam Hussein, terceiro Imam do credo xiita — reafirma o compromisso de lideranças globais com a luta contra a ocupação e a defesa dos direitos humanos do povo palestino.

